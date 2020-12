Catrina Davies oggi: che fine ha fatto l’ex concorrente del GF 5

Al GF 5 fu un vulcano di energia e vitalità: Catrina Davies partecipò al reality di Canale 5 ben 15 anni fa, ma com’è diventata e cosa fa oggi?

E’ ricordata ancora oggi come una delle concorrenti più stravaganti che hanno varcato la famosa porta rossa del Grande Fratello in questi vent’anni: Catrina Davies fece parte dell’edizione vinta da Jonathan Kashanian, ma sicuramente all’interno del reality fu un personaggio di spicco. Nata a Cardiff nel 1981, Catrina Davies ebbe una storia tra le mura della Casa di Cinecittà con un altro concorrente, Alessandro Capone, all’epoca fidanzato con un’altra ragazza. Uscita dal GF, Catrina ha intrapreso la sua strada lontana dai riflettori, ma cosa fa oggi e com’è diventata?

Catrina Davies, eccola oggi a distanza di 15 anni dal Grande Fratello

Nonostante non abbia vinto, la spumeggiante ex gieffina gallese riuscì a diventare uno dei personaggi più amati della sua edizione: la passione scoppiata con il bell’Alessandro tenne banco per molto tempo, ma i due non sono più insieme da tantissimo tempo. Ha lasciato l’Italia e si è affermata a livello internazionale come dj, speaker radiofonica, producer e remixer, un lavoro che la porta a viaggiare in tutto il mondo. Inoltre la scanzonata Catrina ha avuto anche una figlia, Zoe. Con il padre della piccola si è separata, come dichiarò tempo fa in un’intervista al settimanale Nuovo: “Purtroppo non siamo più insieme per incompatibilità caratteriale. Io vivo in Gran Bretagna e lui in Italia, ma siamo in contatto e ci vediamo per il bene della nostra piccola”, ha raccontato.

Come si può vedere dalle sue foto più recenti su Instagram, Catrina continua ad essere un vulcano di allegria e positività: sempre attenta al look, la bionda gallese sembra una ragazzina e il sorriso è rimasto lo stesso di quando l’abbiamo conosciuta.

