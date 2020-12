Cesare Bocci e il dramma della moglie Daniela: un momento terribile e doloroso per la coppia.

Cesare Bocci è sicuramente uno degli attori più amati e seguiti degli ultimi tempi, l’uomo può contare su una carriera incredibile e immensa. Sappiamo che, tra pochissimo, sarà presente di nuovo nelle nostre case con una fiction scoppiettante, che andrà in onda mercoledì 23 dicembre. Una serie televisiva italiana, intitolata I Fratelli Caputo, che ha riunito due fantastici e talentuosi attori, appunto, l’amatissimo Bocci, e il grandissimo Nino Frassica. Non solo, Cesare è anche impegnato con l’appuntamento mediaset Viaggio nella grande Bellezza. Il seguitissimo e apprezzatissimo attore ha però vissuto un momento terribile, un dramma che ha colpito anni fa sua moglie Daniela.

Cesare Bocci e il dramma della moglie Daniela Spada

Amatissimo e seguitissimo attore, Cesare Bocci non smette mai di sorprendere, con le sue eleganti e talentuose capacità artistiche. La sua carriera può contare certamente su numerose interpretazioni, impeccabili, che gli hanno dato una fama incredibile, tutta ovviamente meritata. Tra pochi giorni lo vedremo in tv con la nuova fiction insieme al mitico Nino Frassica, in I Fratelli Caputo, che andrà in onda il 23 dicembre. Purtroppo, Bocci ha vissuto un momento terribile, infatti, sua moglie ha avuto in passato dei problemi di salute. “Dopo la nascita di mia figlia, nel 2000, ha avuto un’embolia post partum. Una cosa comunissima ma che nel caso di Daniela ha portato a problemi di deambulazione, atarassia… “, ha raccontato l’attore anni fa. Daniela, a quanto pare, ha trascorso venticinque giorni in rianimazione, ed in seguito è stata trasferita per due mesi nel reparto di neurologia. Il medico però ha mostrato le sue perplessità, per quanto riguarda il processo di riabilitazione, sostenendo che la donna non avrebbe mai più camminato.

Ma Cesare Bocci non si è perso d’animo, e ha deciso prontamente di cambiare clinica. Col tempo, le condizioni di Daniela sono molte migliorate, la donna è tornata a camminare e guidare, anche se con qualche difficoltà. L’amatissima coppia ha così vissuto un momento buio, ma ha affrontato la situazione con coraggio e amore. Nonostante il periodo vissuto, Cesare ha raccontato che la moglie ha conservato il buonumore, e un pizzico di sana gelosia. Un dramma che ha colpito la coppia che non si è mai data per vinta, superando insieme un momento terribile.

Segui anche il nostro canale instagram per essere sempre aggiornato–>> clicca qui