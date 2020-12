La celebre cantante sconvolge il mondo con una terribile confessione: “Ha tentato di uccidermi”, ecco le sue parole

La celebre cantante, famosa in tutto il mondo, ha sconvolto i suoi fan con una confessione terribile. L’artista ha dichiarato che un uomo ha tentato di ucciderla. Le sue parole hanno fatto il giro del mondo, riscuotendo un grandissimo clamore. Di seguito vi raccontiamo cos’è accaduto.

“Ha tentato di uccidermi”: la terribile confessione

Cher, cantante celebre in tutto il mondo, ha raccontato che nel 1982 un uomo ha tentato di aggredirla a Broadway. L’artista ha rilasciato un’intervista a G2 Magazine di The Guardian, al quale ha raccontato: “Un uomo ha provato ad uccidermi nel 1982. All’epoca, mi piaceva scendere dal palco a Broadway e salutare le persone. Quest’uomo mi ha stretto la mano e ha immediatamente iniziato a farmi male, dicendomi che, se avessi fiatato, mi avrebbe uccisa”. Per fortuna sono poi intervenuti due fan, che hanno messo in fuga l’uomo. In seguito a quel terribile episodio, la cantante non ama uscire subito dopo la fine di un concerto.

La carriera di Cher

Cher, pseudonimo di Cherilyn Sarkisian LaPierre, è una delle cantautrice più famose al mondo, nonchè icona della cultura pop e artista più famosa e di successo della storia contemporanea con oltre 100 milioni di dischi venduti nel mondo. Oltre ad essere una stimata cantante, è anche un’attrice. Durante la sua carriera ha vinto un Premio Oscar come migliore attrice protagonista per Stregata dalla luna, un David di Donatello come migliore attrice straniera, il Prix d’interprétation féminine a Cannes, un Grammy Award, un Emmy Award, tre Golden Globe e un People’s Choice Award per i suoi contributi nel cinema, nella musica e nella televisione. È l’unica cantante che possa vantare almeno una canzone al numero 1 della Billboard Hot 100 in sei decenni differenti, dagli anni sessanta fino agli anni 2000. Il suo più grande successo, Believe, con una vendita di oltre 10 milioni di copie, è il singolo più venduto da una cantante donna in Inghilterra ed il singolo più venduto del 1999.