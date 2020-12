Elettra Lamborghini si concede una giornata di shopping sfrenato: avete visto quanto ha speso la famosa cantante?

Elettra Lamborghini è figlia di Tonino e nipote di Ferruccio Lamborghini, fondatore dell’omonima azienda di automobili. La cantante è nata il 17 maggio del 1994 a Bologna ed ha tre sorelle ed un fratello. La Lamborghini è una delle artiste più seguite in Italia. Il suo successo ha avuto inizio con il singolo Pem Pem, divenuto una hit mondiale, ed è proseguito con i programmi televisivi girati negli altri paesi. Il suo primo album si intitola Tweerking Queen ed ha avuto un discreto successo. Ha partecipato alla settantesima edizione del Festival di Sanremo con il brano Musica (e il resto scompare). La Lamborghini è anche molto seguita sui social, in particolare su Instagram, dove conta più di cinque milioni di seguaci.

Elettra Lamborghini, shopping sfrenato: quanto ha speso

Sono giorni impegnativi per Elettra Lamborghini. La ricca ereditiera, nonché cantante di successo, si trova spesso in viaggio per motivi lavorativi. Nelle ultime ore, ad esempio, ha soggiornato a Napoli per un progetto top secret. Tra un viaggio e l’altro, l’artista non perde occasione per dedicarsi allo shopping. In uno dei suoi recenti viaggi, la Lamborghini ha rinnovato il suo guardaroba, acquistando tantissimi capi. La cantante ha poi pubblicato le foto sui social.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Elettra Lamborghini (@elettramiuralamborghini)

Tra i capi acquistati da Elettra Lamborghini figurerebbero un paio di pantaloni sportivi decorati dal costo di 1.100 euro, un cappello di lana rosa da 230 euro e una t-shirt bianca oversize con una maxi fragola stampata sul petto dal prezzo di 650 euro. Gli acquisti più lussuosi della Lamborghini sono sicuramente le borse. La cantante pare ne abbia comprato due, ovviamente di marca, la prima è mini in tessuto beige ed ebano, mentre la seconda è un maxi portafoglio in pelle di vitello nera. Il prezzo si aggira attorno ai duemila euro.