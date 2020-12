Elisabetta Gregoraci, subito dopo la diretta di ieri sera del GF VIP 5, ha fatto un gesto inaspettato: ecco di cosa si tratta

Ieri sera è andata in onda una nuova puntata della quinta edizione del Grande Fratello Vip. Il reality show continua ad essere uno dei capisaldi della rete del Biscione. Il programma è stato addirittura prolungato e terminerà ai primi di febbraio. Ieri, durante la diretta, Elisabetta Gregoraci è tornata nella casa più spiata d’Italia per avere un confronto con Pierpaolo Pretelli. I due, all’interno della casa, hanno stretto un’amicizia ‘speciale’. L’ex velino di Striscia la Notizia ha preso una cotta per la showgirl calabrese, la quale ha invece confessato di pensare ad un altro uomo fuori dalla casa. Tra i due, dunque, è nata solo una tenera amicizia, anche se non mancano le contraddizioni.

GF VIP 5, il gesto di Elisabetta Gregoraci dopo la diretta

La puntata di ieri sera del Grande Fratello Vip è stata molto emozionante per Pierpaolo Pretelli. L’ex velino di Striscia la Notizia prima ha avuto un confronto con Elisabetta Gregoraci, poi ha ricevuto la sorpresa di Ariadna Romero. La sua ex compagna gli ha parlato del figlio e la produzione ha mostrato un video del bambino. Una grande emozione per Pierpaolo, che ha potuto rivedere il figlio dopo tantissimi giorni. La scena avrà sicuramente emozionato anche la Gregoraci, che, ‘cuore di mamma’, ha abbandonato la casa proprio a causa della mancanza del figlio Nathan Falco.

Subito dopo la puntata di ieri sera del GF VIP 5, Elisabetta Gregoraci ha fatto un gesto inaspettato. La showgirl calabrese, infatti, ha contattato Ariadna Romero, ex compagna di Pierpaolo Pretelli. È stata proprio la Romero a confessarlo sui social, aggiungendo: “Ero tentata nel pubblicare uno screen, ma per questioni di privacy ho preferito non farlo“. L’ex compagna di Pretelli è stata molto felice di scambiare alcuni messaggi con la Gregoraci: “È stato un momento meraviglioso di complicità tra donne, quella famosa ‘solidarietà femminile’ di cui tutti parlano ma che pochissimi mettono in pratica”.