GF VIP La nomination inaspettata di Tommaso Zorzi fa chiacchierare tutti: ecco la reazione del marito di Stefania Orlando, Simone Gianlorenzi.

Ieri sera 14 dicembre è andata in onda una nuova puntata del GF VIP. Colpi di scene e sorprese non mancano mai dall’inizio fino alla fine. E’ arrivata poco prima della chiusura della puntata una sorpresa. Più che sorpresa un’inaspettata nomination: quella di Tommaso Zorzi. L’influencer milanese ha deciso di nominare Stefania Orlando, sorprendendo tutti. Il motivo della nomination l’ha spiegato il concorrente: negli ultimi giorni i due carissimi amici hanno avuto un piccolo litigio e così è arrivata la scelta di nominarla. Dopo la diretta però si sono fatti sentire i sensi di colpa del milanese che ha confessato alla sua cara amica la sua decisione nel confessionale. Stefania ha reagito in maniera del tutto tranquilla ed è stata estremamente comprensiva: come ha reagito invece il marito? Ecco come ha commentato l’accaduto sui social!

GF VIP, Tommaso e la nomination inaspettata: arriva il commento del marito di Stefania Orlando

Il marito di Stefania Orlando ha commentato la nomination della sua dolce metà da parte di Tommaso Zorzi. Stefania e Tommaso sono grandi amici e la decisione di mandarla in nomination è stata inaspettata per tutti. Il finale di puntata ieri sera, 14 dicembre, è stato al cardiopalmo: l’influencer milanese ha sconvolto tutti con la sua scelta in confessionale. Sebbene la Orlando abbia reagito tranquillamente alla nomination, sul web in molti se la sono presa con Tommaso. Come ha reagito invece Simone Gianlorenzi, marito di Stefania? Attraverso il suo canale Twitter ha commentato così l’accaduto: “Commento a caldo dopo la nomination di Tommaso: Continuerò ad amarlo sempre, non dubitate di me per favore…forza Tommy, forza Stefy…ritrovatevi e spegnete le luci della casa. E voi non dividetevi, perdete tempo…entro domani mattina sarà tuto risolto!“.

E’ questo lo spirito di gioco giusto!