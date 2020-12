GF Vip, la concorrente annunciata tra quelli ufficiale non parteciperà più alla quinta edizione del programma: svelato il motivo.

Sono in arrivo altri ben quattro vipponi. Ad annunciarlo, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, è stato Alfonso Signorini. Ad inizio ventiseiesima puntata del Grande Fratello Vip, infatti, la sua colonna portante ha annunciato al suo tanto caro ed affezionato pubblico dell’ingresso di altri quattro concorrenti nel corso della puntata di Venerdì prossimo. Ecco, ma chi sono? Sappiamo benissimo che, dato il prolungamento del reality fino al 15 Febbraio prossimo, era previsto l’ingresso di nove concorrenti. Eppure, il nome di coloro che dovrebbero entrare a giorni nella casa più spiata d’Italia, non ci è stata ancora svelata. Insomma, dobbiamo attendere ancora qualche giorno. E, finalmente, scopriremo ogni cosa. Quello di cui adesso, però, vogliamo parlarvi riguarda ben altro. E, soprattutto, riguarda un grandissimo colpo di scena avvenuto a pochi giorni dal suo ingresso. Stando a quanto traspare dalle parole di Alfonso Signorini al ‘GF Vip Party’, sembrerebbe che una specifica concorrente non parteciperà più al reality. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: di chi stiamo parlando? E, soprattutto, perché la sua partecipazione è saltata all’ultimo minuto? Scopriamo insieme ogni cosa.

GF Vip, non parteciperà più: il motivo vi lascerà senza parole, ecco perché

In questi ultimi giorni, non si fa altro che parlare di questo: Ginevra Lamborghini prenderà o no parte alla quinta edizione del Grande Fratello Vip? Sappiamo benissimo che il nome della bellissima Elettra era presente tra quei famosi nove che, a breve, varcheranno la famosa porta rossa. Eppure, mentre i futuri concorrenti, a quanto pare, in questi ultimi giorni, sono in isolamento, sembrerebbe la giovane Lamborghini stia felicemente sulla neve. La sua partecipazione, quindi, è del tutto saltata? A quanto pare, sembrerebbe proprio di si. E a svelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato, come al suo solito fare, la sua colonna portante. In un suo recentissimo intervento a ‘GF VIP Party’ su Mediaset Play, il direttore di ‘Chi’ non soltanto ha ribadito che, purtroppo, la giovane Ginevra non parteciperà più a programma di Canale 5, ma ne ha anche spiegato i motivi. Stando a quanto si apprende, infatti, sembrerebbe che la sua entrata nella casa più spiata d’Italia sia saltata a causa di ‘clausole inaccettabili’. ‘Ci ha posto la condizione di non poter parlare del rapporto con la sorella e neanche della sua famiglia’, ha spiegato il buon Signorini dopo aver rivelato che, in realtà, la giovane Lamborghini aveva fatto un ottimo provino. E che, quindi, sarebbe stata una concorrente ideale.

Insomma, a quanto pare, quindi, Ginevra Lamborghini sembrerebbe non essere più una nuova concorrente del Grande Fratello Vip. Un grande peccato, no?

