GF Vip, spunta un retroscena ‘choc’ tra Samantha De Grenet e Filippo Nardi: la rivelazione è avvenuta in diretta, l’avete sentita anche voi?

Samantha De Grenet e Filippo Nardi sono stati i due nuovi ingressi che, nel corso del venticinquesimo appuntamento del Grande Fratello Vip, sono entrati a far parte a tutti gli effetti della casa più spiata. Famosissimi ed apprezzatissimi, i due nuovi ‘vipponi’, nonostante siano trascorse pochissime ore dal loro ingresso, hanno ampiamente catturato l’attenzione di tutti. Non facciamo soltanto riferimento al fatto che, ‘malati’ delle pulizie’, hanno messo a soqquadro la casa di Cinecittà per farla uscire pulitissima, ma anche perché, nel corso della puntata di Lunedì 14 Dicembre, è spuntato fuori un retroscena davvero ‘choc’. A rivelare ogni cosa nel minimo dettaglio è stato proprio il buon Nardi in diretta televisiva. Si, avete letto proprio bene! Ecco, ma cos’è esattamente successo? Cosa ha rivelato Filippo di così ‘choc’? Siete curiosi di saperlo? Scopriamo insieme ogni cosa.

GF Vip, retroscena ‘choc’ su Samantha e Filippo: avete sentito anche voi?

Quella andata in onda Lunedì 14 Dicembre, lo sappiamo benissimo, è stata una puntata del Grande Fratello Vip davvero imperdibile. Non soltanto perché Alfonso Signorini si è lasciato andare ad un clamoroso annuncio a sorpresa, ma anche perché siamo venuti a conoscenza di un retroscena ‘choc’ su Samantha De Grenet e Filippo Nardi. Entrati da pochissimi giorni nella casa di Cinecittà, i due nuovi concorrenti sono stati i protagonisti di un momento più che imperdibile. Anzi, per dirla meglio, l’ex naufrago si è dimostrato essere il protagonista di una vera e propria clamorosa rivelazione. A cosa facciamo riferimento? Semplice: al fascino della romana. Proprio a tal proposito, infatti, il conduttore britannico ha detto: ‘È da vent’anni che ho un debole e lei lo sa’. Insomma, una rivelazione davvero incredibile, c’è da ammetterlo. Ma non è affatto finita qui. Filippo, infatti, ha proseguito: ‘L’ho cercata tanti anni fa ed ho preso un bel due di picche’.

Avete sentito anche voi queste parole di Filippo Nardi? Davvero ‘choc’, non credete?