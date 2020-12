GF Vip, scoppia il finimondo: Stefania Orlando contro Maria Teresa Ruta

Sono ore tesissime al GF Vip dopo la puntata andata in onda ieri che ha visto una nomination shock, poche ore fa in casa è scoppiato il finimondo: Stefani Orlando contro Maria Teresa Ruta.

La puntata andata in onda ieri del GF Vip è stata davvero esplosiva: colpi di scena, nomination shock e annunci a sorpresa, non ci siamo fatti mancare nulla. Queste ore sono cariche di tensione e tra i concorrenti alcuni equilibri sembrano iniziare ad inclinarsi. Il pubblico è rimasto esterrefatto di fronte alla scelta di Tommaso Zorzi di votare la storica compagna d’avventura fin dal suo ingresso nel programma, Stefania Orlando. E la stessa Stefania Orlando è stata protagonista di uno scontro molto acceso con Maria Teresa Ruta nella casa del GF Vip. Andiamo con ordine e vediamo cos’è successo.

GF Vip, Stefania Orlando contro Maria Teresa Ruta

Tutto ha avuto inizio nei giorni precedenti, quando le due showgirl si sono parlate a lungo in merito al fatto di aver percepito un reciproco allontanamento. Punto che è stato chiarito, tant’è che le due sono apparse affiatate come al solito in seguito. Nel corso della puntata di ieri, tuttavia, una clip in cui Maria Teresa Ruta parlava dell’accaduto sembra aver turbato molto Stefania. “Avevamo già chiarito” ha più volte ribadito all’altra. “Era una somma di cose” ha replicato la Ruta. “Che cosa si è aggiunto rispetto a quando avevamo chiarito?” ha incalzato Stefania Orlando. “Se avevi già parlato che senso aveva rifarlo?” ha chiesto. Di fronte a Giulia Salemi, che cercava di placare le acque, Stefania ha dichiarato: “Lei non so perché mi ha voluto mettere in cattiva luce con le altre“. Maria Teresa Ruta ha risposto che ha solo voluto esprimere un suo malessere.

Stefania è apparsa davvero toccata dall’accaduto, dovremo aspettare le prossime ore per scoprire come evolverà la situazione.

