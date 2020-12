GF VIP, nella diretta del 14 dicembre Sonia Lorenzini ha incantato tutti con un look davvero incredibile Ecco il valore del suo abito!

Ieri sera è andata in onda una nuova ed incredibile puntata del GF VIP. La serata del 14 dicembre è stata davvero ricca di sorprese e colpi di scena: uno di questi riguarda certamente Sonia Lorenzini e Tommaso Zorzi che, dopo le furiosi liti avute nei giorni scorsi, pare abbiano trovato un punto in comune. Si sono chiesti scusa a vicenda e si sono scambiati un bacio: è pace? Beh, lo vedremo sicuramente nei prossimi giorni se il loro passo è stato fatto con le giuste intenzioni. Ieri sera è stata ufficialmente la prima serata della Lorenzini in diretta, dato che in quella prima ha fatto il suo ingresso: era splendida in puntata con un abito color rosa carne. Siete curiosi di conoscere il marchio ed il valore del look? Vi sveliamo tutto.

GF VIP, il look di Sonia Lorenzini ha colpito di nuovo tutti: sapete quanto costa quell’abito?

Sonia Lorenzini ieri sera, 14 dicembre, per la puntata ha deciso di non passare di certo inosservata. Per la diretta su Canale 5, la concorrente del GF VIP ha deciso di indossare un magnifico abito Pierre Balmain color corda. In tantissimi si sono complimentati con il magnifico look scelto dalla Lorenzini, ma altri invece hanno criticato il fatto che circa due anni fa quello stesso abito è stato indossato da Chiara Ferragni.

L’ex tronista di Uomini e Donne, così come tutti i concorrenti, durante le puntate in diretta, amano indossare abiti all’avanguaria e piuttosto costosi. Ricorderanno tutti, ad esempio, i look scelti da Elisabetta Gregoraci. Ma tornando a Sonia, vi abbiamo svelato la marca dell’abito color carne: volete conoscere il valore? Manuel Di Gioia aggiorna costantemente gli utenti Twitter sui look scelti dai VIP e così ha fatto anche con la Lorenzini. L’abito scelto per la diretta ha un valore di 1490 euro. Le scarpe color carne scelte per completare il look sono ‘Le Silla’ e costano 486 euro.