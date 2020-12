GF Vip, è successo poco fa sui social: incredibile colpo di scena; c’entrano Tommaso Zorzi e Stefania Orlando.

Una puntata scoppiettante, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto, a partire dalla nomination inaspettata di Tommaso Zorzi nei confronti della sua amica Stefania Orlando. Una scelta che ha decisamente spiazzato sia il pubblico a casa che i concorrenti. I vip, infatti, hanno saputo subito della nomination poiché Tommaso lo ha comunicato dopo la diretta, sentendosi in colpa. Nonostante Stefania abbia mantenuto la calma e reagito con maturità, il suo dispiacere è visibile. Sui social, però, in tantissimi stanno supportano la “queen” di questa edizione, compreso Lazzaro Fantasia, colui che gestisce il profilo social di Tommaso Zorzi. Curiosi di scoprire cosa è apparso nell’account ufficiale dell’influencer? Non ci credereste mai.

GF Vip, è successo poco fa sui social: il profilo di Tommaso Zorzi cambia immagine

Tommaso Zorzi ha nominato Stefania Orlando: è questo l’argomento più caldo del post puntata del GF Vip. E, il giorno dopo, in tanti sui social hanno criticato il gesto di Tommaso, definito quasi un “tradimento” nei confronti della concorrente. I due avevano avuto un piccolo screzio nelle ore precedenti alla puntata, ma nessuno avrebbe mai immaginato che Tommaso votasse una delle sue amiche più care nella casa. Una nomination che ha sconvolto anche le persone più care a Tommaso: sapete cosa è successo sul suo profilo social? A gestire il suo account è il suo agente Lazzaro che, qualche ora fa, ha cambiato l’immagine del profilo di Tommaso. Indovinate con quale foto? Guardatelo con i vostri occhi:

Ebbene si: nell’immagine del profilo di Tommaso c’è proprio la Orlando! Un chiaro segno che, nonostante la nomination, tutti i sostenitori di Tommaso sono pazzi della mitica coppia dei “Zorzando“. Quello tra Tommaso e Stefania infatti è uno dei rapporti più veri tra quelli nati nella casa e i fan si sono molto affezionati al duo. Al momento, i due concorrenti non si sono ancora chiariti e nella casa si respira tensione. Ma Stefania è stata chiara e ha ribadito più volte che non sarà un screzio a distruggere un bellissimo rapporto durato 90 giorni. Non ci resta che attendere le prossime ore per scoprire cosa accadrà e se tra Tommaso e Stefania tornerà il sereno.