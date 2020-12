Colpo di scena al GF Vip, Tommaso nomina Stefania: la reazione della Orlando è incredibile; ecco cosa è successo dopo la puntata.

Una puntata ricca di colpi di scena, quella del Grande Fratello Vip in onda ieri sera su Canale 5. Una puntata in cui è accaduto davvero di tutto, soprattutto durante il temutissimo momento delle nomination. È stato proprio a questo punto che è successo qualcosa di davvero inaspettato: Tommaso Zorzi ha scelto di nominare Stefania Orlando, una delle persone con le quali ha legato di più nella casa. Il motivo della nomination sarebbe da rintracciare in una discussione avuta durante la giornata di ieri. Una scelta che, però, ha spiazzato tutti, sia fuori che dentro la casa. Si, perché dopo la diretta, preso dai sensi di colpa, il giovane influencer ha confessato a tutti la sua nomination. Come ha reagito Stefania? Scopriamolo insieme.

Colpo di scena al GF Vip, Tommaso nomina Stefania: cosa è successo dopo la puntata?

Una nomination che possiamo definire “shock”, quella che Tommaso Zorzi ha comunicato ieri nel confessionale del GF Vip. Il giovane influencer, infatti, ha deciso di nominare la sua grande amica Stefania Orlando, dichiarando di aver avuto un piccolo screzio con lei e di non avere motivazioni per votare gli altri. Una scelta inaspettata, quella di Tommaso, che ha diviso il pubblico: sui social, c’è chi si definisce deluso dal comportamento di Zorzi nei confronti di una delle persone che gli è stato più vicino in assoluto, ma c’è anche chi giustifica l’errore del concorrente. Ma cosa ne pensa la diretta interessata, Stefania Orlando? Ebbene, nonostante quando ha appreso la notizia il dispiacere fosse visibile nei suoi occhi, la conduttrice ha reagito con grande maturità. Tommaso, che ha ammesso di aver nominato Stefania anche per regalare un “colpo di scena” al programma e spiazzare il pubblico, si sente in colpa nei confronti dell’amica, che, però, si è mostrata comprensiva. Date un’occhiata a questo video:

Stefania : tu lo sai quanto ti amo, punto TOMMASO CHE SI NASCONDE SOTTO LA COPERTA ⚰️ #GFVIP

pic.twitter.com/A4WHcvcVsP — Ⓐ ☁️ (@axxocean) December 15, 2020

“Devi stare tranquillo. Tu lo sai quanto ti amo.” Parole dolcissime, quelle di Stefania Orlando, che sembra quindi aver perdonato Tommaso per il suo gesto inaspettato.

Tutto fa pensare, però, che i due avranno bisogno di parlare un po’ e di chiarirsi nelle prossime ore. E voi, cosa pensate di questa scelta di Tommaso?