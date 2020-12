Qualche ora fa, Giulia De Lellis si è lasciata andare con i suoi sostenitori ad una vera e propria confessione inedita: l’ha svelato ora.

Attivissima e seguitissima sul suo canale social ufficiale, la bellissima Giulia De Lellis non perde mai occasione di poter interagire con il suo pubblico social. Come una vera e propria famiglia, seppure ‘virtuale’, l’influencer romana è solita condividere con loro ogni cosa le capita. Non soltanto, quindi, li lascia senza parole con degli incantevoli scatti fotografici, ma li fa anche letteralmente entrare nella sua vita ed, ovviamente, nelle sue giornate. Lo ha fatto anche qualche ora fa. Quando di ritorno, molto probabilmente, da un’intensa giornata di lavoro, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne si è ampiamente raccontata ai suoi followers. E si è lasciata anche andare ad una confessione davvero inedita. ‘Quando cala il buio’, ha iniziato a dire Giulia De Lellis. Svelando, così, qualcosa davvero di nuovo. E che, soprattutto, fino ad adesso, non aveva mai svelato prima. Di che cosa parliamo esattamente? Scopriamolo insieme.

Giulia De Lellis, confessione inedita: l’ha confessato per la prima volta

Sappiamo benissimo che, per via dell’emergenza Coronavirus, nessuno di noi sta vivendo un periodo davvero splendente. Nemmeno Giulia De Lellis. Che, proprio pochissime ore fa, si è lasciata andare ad una vera e propria confessione inedita con i suoi sostenitori. Di ritorno a casa, l’influencer non ha perso occasione di ‘comunicare’ con i suoi followers. E di lasciarsi andare, come dicevamo precedentemente, ad una rivelazione che non aveva mai fatto prima d’ora. Ecco, ma a cosa facciamo riferimento esattamente? Quali sono le parole che, per la prima volta in assoluto, la De Lellis ha rivolto ai suoi fan? ‘Ho notato che da quando c’è questo coprifuoco, quando cala il buio, mi viene un’ansia tremenda’, ha iniziato a dire la bella Giulia. Spiegando, quindi, che, pur di rispettare il coprifuoco nazionale, appena cala il buio, inizia a far le corse per rientrare in casa puntuale.

‘Me la sto vivendo proprio male’, ha concluso Giulia De Lellis. In quanti come lei?

