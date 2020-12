I suoi video spopolano sul web e il suo canale ha 1,12 milioni di iscritti, ma chi è Guglielmo Scilla? Per scoprirlo, leggete qui.

Avrete sentito parlare di Willwoosh, amatissimo personaggio su Youtube i cui video sono per la maggior parte diventati virali essendo stati condivisi sui canali social da migliaia e migliaia di utenti. Se invece questo nome non vi dice nulla, vi aiutiamo a scoprire di chi si tratta e vi assicuriamo che la sua storia è molto interessante. Innanzitutto, il suo vero nome è Guglielmo Scilla ed è anche un attore e conduttore radiofonico. Nato a Roma il 26 novembre 1987, a solo 1 anno si è trasferito con i genitori a Catania dove è rimasto fino all’età di 10 anni. Quando i suoi si sono poi separati, Guglielmo è tornato nella Capitale con sua madre. Anche i suoi tre fratelli, Gabriele, Gianluigi ed Enrico hanno la sua stessa passione per il web: i primi due gestiscono infatti la pagina Facebook Super Scilla Bros mentre Enrico collabora con Guglielmo come videomaker e montatore dei suoi video. Ma quando ha inaugurato il suo canale Youtube?

Guglielmo Scilla, la sua carriera di youtuber

Il primo video da lui prodotto su Youtube lo ha pubblicato a Capodanno 2009 diventando in pochissimo uno dei youtuber con più iscritti nel 2011. Dopo una pausa di due anni, Scilla ritorna sulla popolare piattaforma e nel 2017 riscuote un enorme successo con la rubrica comica ‘Vita buttata’ nella quale ascolta i messaggi vocali dei suoi follower su vari temi scelti dallo stesso Willwosh. A giugno del 2019 il suo canale toccò la vetta di 1 milione di iscritti. Ma non è tutto. Guglielmo è anche un attore: il suo debutto al cinema avviene nel 2010 con il film Una canzone per te, diretto da Herbert Simone Paragnani.

Se non avete ancora visto un video di Scilla, vi consigliamo di scoprire il suo canale dove troverete sicuramente contenuti interessanti e molto divertenti.

