Il Grinch, che fine ha fatto Taylor Momsen, la piccola Cindy Lou nell’amatissimo film.

Ricorderemo certamente la piccola e bellissima bambina interprete di Cindy Lou nel famosissimo film Il Grinch, che ha riscosso un successo mondiale. Biondissima, con quelle buffe trecce, e gli azzurri occhi dall’animo profondo, la dolce Cindy era interpretata dall’attrice Taylor Momsen; mentre l”attore interprete dell’odiosa creatura verde che abitava da sola col cagnolino in cima al Monte Crumpit era il mitico Jim Carrey. Voleva a tutti i costi fare un dispetto ai cittadini , per questo decide di cercare rubare il Natale, ma è stata proprio la piccola bambina dalle trecce bionde a mettere fine ai suoi piani e a farlo pentire. Un film, possiamo certamente affermare, amatissimo da grandi e piccini, e che ancora oggi, a distanza di anni, continua ad essere davvero molto apprezzato. Adesso è passato decisamente tanto tempo, e ovviamente, gli attori sono cresciuti, e hanno subito un certo cambiamento. Bene, vi ricordate dell’amatissima attrice che ha interpretato la bellissima bambina appena citata? Oggi è decisamente cambiata, resterete senza parole!

L’amatissimo film Il Grinch, uscito nel 2000, ha avuto un successo incredibile in tutto il mondo, Protagonisti Jim Carrey, che è stato la temibile creatura verde, affiancato dalla dolce Cindy Lou, la piccola bambina che ha salvato il Natale, interpretata da Taylor Momsen. Sono passati decisamente tantissimi anni, sapete che fine ha fatto l’apprezzatissima attrice? Resterete senza parole! A quanto pare, dopo Il Grinch, Taylor ha conseguito una carriera straordinaria, infatti, ha vestito diversi ruoli, in moltissimi film, tra cui figurano i set di We Were Soldiers, Fino all’ultimo uomo, Spy Kids 2, L’isola dei sogni perduti e Hansel e Gretel, e proprio lei nel 2007 entra anche nel cast di Gossip Girl nei panni della 14enne Jenny Humphrey. Sarà proprio il ruolo di Jenny a donarle una immensa notorietà, ma decide di abbandonare il set dopo la quarta serie, per poi tornare nuovamente nel 2012, per l’ultima stagione. Il suo abbandono è però toccato da un motivo molto importante, infatti, l’attrice decise allora di lasciare per ampliare la sua passione, la musica, e dedicarsi così al suo gruppo rock, The Pretty Reckless. Il primo concerto si è tenuto nel 2009, ed in seguito ha anche pubblicato vari album. Per quanto riguarda il suo aspetto, Taylor Momsen è completamente cambiata.

Bionda ancora oggi, è divenuta una bellissima donna. Come possiamo osservare dal suo profilo instagram, che conta più di un milione di follower, l’attrice e cantante statunitense mostra un look un po’ più rock, ma sempre meraviglioso. Aggiorna spesso i suoi fan con immagini che la riguardano, sia a livello professionale che personale. A quanto pare, Taylor è molto amata anche come cantante, dimostrando di possedere un talento incommensurabile ancora una volta e una bellezza incantevole, sempre maggiore.

