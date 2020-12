Lascia la conduzione del noto programma, colpo di scena per la trasmissione: la drastica decisione; cosa accadrà da gennaio.

Un cambiamento importante, quello che riguarda una nota trasmissione che va in onda tutte le mattine. Un cambiamento che avverrà a partire dall’11 gennaio, dopo le festività natalizie. Di cosa stiamo parlando? Del nuovo format di Ogni Mattina, il programma di TV 8 condotto da Adriana Volpe e Alessio Viola. Ebbene, quest’ultimo lascerà la conduzione della trasmissione, che, quindi, si dedicherà interamente all’intrattenimento, proprio dopo la pausa per le festività di Natale. Scopriamo i dettagli della decisione, riportata da TVBlog.

Lascia la conduzione del noto programma, clamoroso colpo di scena: Alessio Viola fuori da Ogni Mattina

Cambiamenti in arrivo su TV 8. A partire dall’11 gennaio 2021, dopo lo stop per le vacanze natalizie, al timone di Ogni Mattina ci sarà soltanto Adriana Volpe. Alessio Viola e la parentesi dedicata all’informazione e all’attualità saluteranno il programma. Programma che, di conseguenza, sarà particolarmente incentrato sull’intrattenimento, di cui si occuperà appunto la Volpe. La scelta, come si legge nel comunicato ufficiale, nasce per accontentare il pubblico, che, a sei mesi dall’inizio del programma, ha dimostrato di preferire l’intrattenimento alle proposte di informazione. Nuovo “look” quindi per Ogni Mattina, di cui Adriana Volpe diventerà la regina incontrastata. Per Alessio Viola, dopo l’esperienza nella trasmissione, arriverà la conduzione di Venti20..quasi21, che andrà in onda su Tv 8 in prima serata il 23 dicembre.

Una scelta, quella di rinunciare al segmento dell’informazione, che arriva dopo una serie di modifiche per la trasmissione. In sei mesi, infatti, Ogni Mattina ha già sperimentato vari format: ricordiamo la decisione di passare dal blocco unico alla divisione in due parti. Più intrattenimento e temi leggeri, quindi, per Ogni mattina dopo la pausa natalizia: e voi, cosa pensate di questa decisione? Seguirete la trasmissione condotta dall’amatissima ex concorrente del Grande ViP Adriana Volpe? Nel cast del programma anche Aurora Ramazzotti e Giovanni Ciacci.