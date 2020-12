Nino Frassica e Cesare Bocci, incredibile novità in arrivo: sono pronti, la notizia ha mandato in visibilio i fan.

A quanto pare, Nino Frassica e Cesare Bocci sono pronti a tornare, insieme, in televisione, e l’attesa è davvero alta. Frassica ne ha dato notizia sul suo profilo instagram annunciando che manca poco per l’inizio di questa nuova esperienza. Infatti, i due amatissimi e seguitissimi attori saranno protagonisti di una nuova fiction che sicuramente saprà concentrare l’attenzione dei telespettatori. Già nei mesi scorsi era stato rivelato questo nuovo inizio insieme, e subito la notizia ha lasciato i fan senza parole.

Nino Frassica e Cesare Bocci, novità in arrivo: pronti a tornare, insieme!

Una notizia che ha destato grande apprezzamento da tutti i fan dei due amatissimi attori, Nino Frassica e Cesare Bocci. A quanto pare, stanno per tornare in televisione con una nuova scoppiettante fiction, I Fratelli Caputo, una serie televisiva italiana che andrà in onda ogni mercoledì in prima visione assoluta in prima serata su Canale 5 dal 23 dicembre. Manca davvero poco, e i fan sono già in visibilio! A quanto pare, la serie farà compagnia agli italiani per quattro serate. La storia gira intorno a due fratellastri Nino e Alberto, i due non si conoscono, ma condividono stesso nome e stesso padre, ossia l’ex sindaco di Roccatella, in cui è ambientata la serie comedy. I loro destini si incroceranno e intrecceranno, ma ci chiediamo, in che modo? Beh, questo lo scopriremo il 23 dicembre, quando sarà trasmessa la prima sorprendente puntata.

Sappiamo certamente che i due protagonisti sono proprio loro, Nino Frassica e Cesare Bocci. I fan dei due seguitissimi attori non vedono l’ora di vederli in scena insieme. Frassica sul suo profilo instagram ha aggiornato più volte i suoi follower, per ricordare che manca davvero pochissimo all’appuntamento. Una serie che arriverà a ridosso delle feste natalizie, pronta ad allietare gli italiani che trascorreranno queste festività in maniera totalmente diversa, a causa ovviamente dell’emergenza sanitaria che il nostro Paese e tutto il resto del mondo, sta attraversando. E voi, siete pronti ad immergervi in questa nuova scoppiettante avventura? Nino Frassica e Cesare Bocci vi aspettano su canale 5 mercoledì 23 dicembre!

