La confessione choc postata sui social dalla famosa attrice 25enne de ‘L’isola delle rose’: le sue parole sul problema che l’affligge.

Per chi lavora costantemente con la propria immagine non dev’essere facile ammettere a sé stessi e al proprio pubblico di avere anche problemi che affliggono le persone comuni e che poco avrebbero a che vedere con i canoni sempre perfetti che i media ci propinano. E’ per questo che il gesto della bella attrice che da adolescente interpretò Ambra nella fiction Rai ‘Tutto può succedere’, e che ha recitato insieme a Stefano Accorsi in “Veloce come il vento”, ha lasciato tutti di stucco. Stiamo parlando di Matilda De Angelis, giovanissima ma già con una carriera importante come attrice che, proprio poche ore fa, ha condiviso sul suo profilo Instagram una confessione choc. Vediamo di cosa si tratta.

Matilda De Angelis, il messaggio dell’attrice dietro la confessione

Il problema che la riguarda è l’acne contro cui è costretta a combattere il doppio di quanto deve fare chi non svolge il mestiere dell’attrice. Matilda lo ha confessato in un lungo post sul suo account dove mostra il suo bellissimo viso senza filtri colpito dall’acne. Molto belle le parole usate dalla giovane che ha cercato con la sua confessione di mandare un messaggio positivo ai suoi follower: “Ogni giorno devo svegliarmi e presentarmi prima davanti allo specchio e poi davanti alla macchina da presa con tutto il carico emotivo che già comporta ed essere “splendida”, in parte e concentrata insieme a tutte le mie paure e insicurezze letteralmente a fior di pelle. Ci sono problemi ben più grandi nella vita, ne sono consapevole, ma volevo condividere questa piccola verità forse per sentirmi più forte, forse per accettarmi meglio. Le nostre paure ci possono paralizzare o possono diventare una grande forza, sta a noi scegliere la strada. E praticare tanta gratitudine per tutte le cose belle che ci accadono e magari, anche per quelle brutte”, scrive la De Angelis.

Parole molto intelligenti da cui prendere esempio senza dubbio.

Segui anche la nostra pagina Instagram—–>>>clicca qui