Sanremo 2021, clamorosa novità: Amadeus lo ha appena rivelato; ecco cosa cambierà nella prossima edizione del Festival.

Nonostante le difficoltà del periodo, Sanremo 2021 si farà. A differenza degli scorsi anni, però, la kermesse canora più famosa del nostro Paese andrà in scena dal 2 al 6 marzo e non a febbraio. Un’edizione che, chiaramente, dovrà essere confezionata seguendo le regole anti Covid, ma che sarà realizzata in modo da far respirare quanto più possibile la normalità. Ma le novità della prossima edizione di Sanremo riguardano anche la gara, che, come sempre, si svolgerà sia tra i giovani che tra i Big. Ebbene, proprio per quanto riguarda questi ultimi ci sarà un’importante novità. Ad annunciarla è stato proprio il padrone di casa, Amadeus, per la sua seconda volta consecutiva al timone dell’attesissimo evento. Curiosi di scoprire cosa ci aspetta? Ve lo sveliamo subito.

Sanremo 2021, clamorosa novità: ecco cosa cambierà nella prossima edizione del Festival

Sanremo 2021, work in progress! Mancano circa tre mesi all’inizio della nuova edizione del Festival della canzone italiana, che mai come quest’anno è attesa dal pubblico. Un’edizione che si preannuncia ricca di novità, a partire dai giorni in cui sarà trasmessa: inizio marzo anziché febbraio. Ma le sorprese riguardano anche il punto essenziale dell’evento, ovvero la gara canora! Amadeus ha appena annunciato che gli artisti in gara tra i Big saranno 26: una novità rispetto allo scorso anno, in cui a sfidarsi erano in 24. La curiosità di scoprire i nomi, chiaramente, è tanta, ma bisognerà attendere solo qualche giorno. Il conduttore, infatti, svelerà in esclusiva tutti i concorrenti ufficiali nel corso della finale di AmaSanremo, che si terrà il 17 dicembre in prima serata su Rai Uno. Nella stessa serata, scopriremo anche chi sono i sei giovani che si contenderanno la vittoria sul prestigioso palco dell’Ariston.

Insomma, due cantanti in più per la nuova edizione di Sanremo. Una scelta dovuta alla grande quantità di brani validi, tra quelli che sono stati proposti ad Amadeus: “Ho avuto l’imbarazzo della scelta”, ha dichiarato il conduttore. 26 brani, quindi, che noi non vediamo l’ora di ascoltare live dal palco dell’Ariston Non ci resta che attendere qualche giorno per scoprire la lista ufficiale dei Big di Sanremo 2021! Noi siamo qui pronti ad aggiornarvi, stay tuned! E voi, chi vorreste ascoltare nella prossima edizione del Festival?