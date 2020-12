Uomini e Donne, chi è Enzo: gli scatti su Instagram del nuovo cavaliere del Trono Over, che ha già colpito il parterre femminile.

Uomini e Donne è uno dei programmi più amati dal pubblico, ormai da tantissimi anni. E, quest’anno, la trasmissione ha sperimentato un nuovo format: trono classico e trono over si sono uniti in un’unica super puntata, in cui tutti interagiscono con tutti. Tronisti e troniste possono conoscere dame e cavalieri del trono Over, e questi ultimi, a loro volta, possono mostrare interesse per corteggiatori e corteggiatrici. Insomma, i colpi di scena sono all’ordine del giorno! Soprattutto perché nel programma ci sono continue new entry. Come Enzo, il nuovo cavaliere del Trono Over, che non è passato di certo inosservato. Al momento, il cavaliere sembra diviso tra Brunilde e Claudia, preferendo però la prima. Ma conosciamolo meglio: avete visto il suo profilo Instagram? Ve lo mostriamo noi!

Uomini e Donne, chi è Enzo: vi mostriamo il profilo Instagram del nuovo cavaliere del Trono Over

Enzo è uno degli ultimi arrivati a Uomini e Donne, ma in poco tempo è riuscito a farsi notare. La sua bellezza è innegabile e ha già colpito varie esponenti del parterre femminile, tra cui Brunilde e Claudia, le due dame che sta conoscendo. Al momento, sembra che Enzo sia più propenso a conoscere Brunilde, per via della differenza di età con Claudia, che potrebbe rappresentare un problema per lui. Ma cerchiamo di conoscere meglio la new entry del trono Over, dando un’occhiata a qualche scatto condiviso dal bel cavaliere su Instagram. Innanzitutto vi sveliamo il suo cognome, Fracchiolla, che ha dato anche al suo amato cagnolone! Proprio così, spulciando su Instagram infatti possiamo ammirare tantissimi scatti in compagnia del suo amato dobermann, che possiede un profilo Instagram: si chiama Dylan Fracchiolla! Ecco uno scatto condiviso da Enzo:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enzo_ Fracchiolla (@enzo_fracchiolla87)

Un’altra grande passione di Enzo, come è possibile vedere da Instagram, è la palestra. Sono tanti infatti gli scatti in cui il cavaliere si allena:

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Enzo_ Fracchiolla (@enzo_fracchiolla87)

Ma non mancano i selfie, nel profilo Instagram di Enzo, che, data la popolarità che regala Uomini e Donne, siamo certi che crescerà presto in termini di followers! Ecco uno dei selfie:

Non ci resta che attendere le prossime puntate per scoprire come proseguirà il percorso di Enzo nel seguitissimo programma di Maria De Filippi. E a voi, che impressione ha fatto la new entry?