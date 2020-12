Ambra Angiolini, sconvolgente cambio look: spunta la foto, l’attrice è davvero irriconoscibile con questi capelli, clamoroso!

Attrice e mamma di successo, Ambra Angiolini, senza alcun dubbio, decanta di un clamore davvero incredibile. In onda con la seconda stagione de ‘Il silenzio dell’Acqua’ fino a Mercoledì 16 Dicembre, l’ex volto noto di ‘Non è la Rai’ si è fatta ampiamente amare, conoscere ed apprezzare nel ruolo di Luisa Ferrari. Ma non è affatto finita qui, sia chiaro. Anche sul suo canale social ufficiale, come raccontato da noi stessi in più e più articoli, l’ex moglie di Francesco Renga decanta di un successo davvero clamoroso anche sul suo canale social ufficiale. Attivissima e, soprattutto, super amatissima dal suo pubblico, l’attrice romana non perde mai occasione di poter condividere ogni cosa con loro. Non è un caso, infatti, se la sua bacheca Instagram pullula di scatti davvero impressionanti e, soprattutto, fantastici. A partire, quindi, da quelli completamente con il viso al naturale. Fino a deliziosi scatti in costume, che esaltano la sua immensa bellezza. Ma le ‘sorprese’ non sono affatto finite qui. ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo Instagram, infatti, abbiamo rintracciato uno scatto del passato in cui si vede chiaramente lo sconvolgente cambio look di qualche anno fa. È irriconoscibile! Scopriamo insieme tutti i dettagli.

Ambra Angiolini irriconoscibile, sconvolgente cambio look: incredibile!

Una cosa è certa: ad Ambra Angiolini piace spesso cambiare look. Impossibile, infatti, dimenticare il caschetto riccio delle sue prime apparizioni televisivo. Oppure, i lunghi capelli neri di qualche tempo fa. ‘Spulciando’ con attenzione il suo profilo Instagram, però, abbiamo anche rintracciato un altro sconvolgente cambio look. Si, avete letto proprio bene: è così! Attualmente, come dicevamo precedentemente, stiamo ammirando la bravura e la bellezza dell’attrice romana nel ruolo di Luisa Ferrari ne ‘Il Silenzio dell’Acqua’. E bisogna ammette che il look che sfoggia è davvero strepitoso. Diversi anni fa, però, l’ex moglie di Francesco Renga ne ha mostrato un altro più che ‘top’. Non sappiamo, ovviamente, se questa sua scelta sia dovuta a qualche motivo lavorativo. Oppure, la Angiolini abbia deciso di sua spontanea volontà di cambiare look. Fatto sta che, vi assicuriamo, è davvero strepitosa. Come sempre, d’altra parte! Ecco, ma di che cosa parliamo esattamente? Qual è questo sconvolgente cambio look di cui vi stiamo tanto parlando? Siete curiosi di saperlo? Resterete senza parole, ve lo assicuriamo! Guardare per credere:

Boom! È proprio con i capelli rossi che, esattamente nel 2018, Ambra Angiolini decide di stravolgere il suo look. Ripetiamo: non sappiamo perché l’abbia fatto. Ciò che conta sapere è che, come sempre, l’attrice romana è davvero bellissima. E ce lo testimoniano, tra l’altro, anche i numerosi commenti di apprezzati e i diversi like spuntati a corredo dello scatto. Cosa ne pensate voi?

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui