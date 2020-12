Chiara Ferragni annuncia in queste ore ai fan lo splendido risultato raggiunto con il progetto musicale realizzato insieme ad un’altra star.

Se anche voi la scorsa estate vi siete scatenati sulle note di ‘Non mi basta più’ cantata da Baby K con la partecipazione di Chiara Ferragni, sarete sicuramente felici di sapere che il tormentone è doppio disco di platino: ad annunciarlo sulla sua pagina Instagram, l’imprenditrice digitale originaria di Cremona. Il singolo è stato scritto dalla stessa Claudia Nahum alias Baby K e distribuito da Sony Music Italy ed è al quarto posto nella classifica dei video più visti del 2020. E’ stato anche l’anno così particolare a spingere la Ferragni a lanciarsi in questa inconsueta avventura: l’influencer dichiarò infatti che “Anche in un’estate così diversa possiamo sentirci bene con noi stessi”.

Chiara Ferragni e Baby K: un sodalizio d’oro, anzi di platino

Da ottima imprenditrice, la moglie di Fedez sa sempre su cosa puntare per stupire e ottenere il successo: Baby K non è nuova a successi estivi, come quando ha collaborato con Giusy Ferreri a “Roma Bangkok” e a “Da zero a cento”. La cantante originaria di Singapore, nata da genitori italiani, debutta nel 2007 con il brano ‘Non siete pronti’ in collaborazione con il rapper Amir. Il vero successo però arriva con ‘Femmina Alfa‘ nel 2010 e nel 2011 apre le date di Marracash e Gué Pequeno. Al suo attivo importanti collaborazioni come quella con Max Pezzali e l’apertura del tour di Nicki Minaj nel 2012. Nel 2018 e nel 2019 è tra i giurati di “Sanremo Young”, insieme ad Elisabetta Canalis e Mara Maionchi.

Se vi siete chiesti perché il suo nome è Baby K sappiate che ciò è dovuto alla sua statura e al nomignolo con cui la chiamano i suoi amici.

Segui anche la nostra pagina Instagram—->>>clicca qui