Claudio Amendola sorprende i fan col suo talento, straordinaria novità: è tutto pronto!

Una notizia che sicuramente farà felici i tantissimi fan dell’amatissimo attore, Claudio Amendola ha sorpreso tutti con questa incredibile novità. Attore, conduttore televisivo e anche regista, Amendola riesce davvero a conquistare il cuore dei telespettatori. E’ entrato giovanissimo nel mondo dello spettacolo, infatti, a soli diciannove anni ottiene il ruolo del pugile ebreo Davide Sonnino nella miniserie tv ‘Storia d’amore e d’amicizia‘ . In seguito ha assunto diversi ruoli anche principali nelle commedie italiane dei primi anni ottanta, come Amarsi un po’, Vacanze di Natale. Claudio è arrivato alle fiction dopo una lunga carriera alle spalle, ricorderemo certamente la mitica quanto meravigliosa interpretazione nel ruolo di Giulio nella seguitissima serie I Cesaroni, andata in onda dal 2006 al 2014, e che ha ottenuto un successo straordinario. Come abbiamo annunciato all’inizio, l’attore è pronto con una straordinaria novità: i fan sicuramente saranno pazzi di gioia.

Claudio Amendola pronto a tornare: incredibile novità in arrivo

Una notizia incredibile che sicuramente manderà in visibilio i fan, a quanto pare, sono terminate le riprese del fil ‘I Cassamortari’, terza regia di Claudio Amendola, tornato dietro la macchina da presa. Si tratta di una black comedy nata da un soggetto di Francesca Neri e Claudio Amendola che racconta in modo freddo ed ironico, ma anche con molto sentimento, la storia di una famiglia che gestisce un’impresa di onoranze funebri. Nel film troviamo importanti quanto amatissimi attori, quali Gian Marco Tognazzi, Lucia Ocone, Massimo Ghini, Alessandro Sperduti, Sonia Bergamasco, Alice Benvenuti, Piero Pelù Giuliana Lojodice, Massimo Dapporto, Antonello Fassari ed Edoardo Leo. La notizia della fine delle riprese è stata appresa proprio grazie al seguitissimo Tognazzi, che con un post su instagram ha rivelato quanto abbiamo espresso. Ma anche dal profilo cinematografico ‘VisionFilmdistribution’, è possibile venire a conoscenza del sorprendente annuncio.

Un post che in poco tempo ha raggiunto tantissimi like e molti sono stati i messaggi ricevuti dai migliaia di follower degli attori presenti nel cast, tutti, possiamo affermare, veramente eccezionali; i fan hanno manifestato prontamente il desiderio di vedere ben presto tale film, curiosi di avventurarsi in questa nuova black comedy di Claudio Amendola. E voi, siete contenti di questo incredibile nuovo film ricco di colpi di scena, e con tanti amatissimi attori?