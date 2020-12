Sono i provvedimenti da adottare per queste festività il tema caldo di queste ore: previsto per stasera il vertice di Governo.

Le festività natalizie sono sempre più vicine e per il Governo è arrivato il momento di decidere: quali saranno le misure da adottare per evitare che assembramenti e riunioni possano generare una nuova catastrofe di contagi? Il dilemma più che altro è uno: zona rossa per tutta l’Italia dal 24 dicembre al 6 gennaio oppure tale misura restrittiva è da considerare solo per i giorni festivi e per le vigilie? Nelle scorse ore il premier Conte si è riunito con i capi delegazione Roberto Speranza (Leu), Dario Franceschini (Pd), Alfonso Bonafede (M5s) e con il ministro agli Affari regionali Francesco Boccia e il sottosegretario alla presidenza del Consiglio Riccardo Fraccaro. Nel frattempo, stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che si stia prendendo in valutazione l’ipotesi di Italia ‘zona rossa’ dal 24 al 3 Gennaio nei giorni festivi e prefestivi. Sarà davvero cosi? Scopriamo le ultime notizie!

Governo, si prepara un nuovo vertice: le ipotesi per Natale

Per la linea più severa gli esponenti del Pd Franceschini, Boccia e Speranza che vorrebbero una zona rossa estesa a tutto il periodo di feste e anche il Governatore del Veneto Zaia insieme a Lazio, Friuli-Venezia Giulia, Molise e Marche. “Nel periodo delle festività servono restrizioni massime, se non le fa il governo le facciamo noi – ha detto Zaia – Se non chiudiamo tutto adesso ci ritroveremo a gennaio a ripartire con un plateau troppo alto“. Non sarebbero dello stesso avviso Conte e i 5 Stelle che invece ci vanno con i piedi di piombo. Preferirebbero infatti una zona arancione estesa a tutta la nazione con misure particolari per bar e ristoranti.

Ora pare che si stia preparando un nuovo vertice che si terrà stasera o domani per permettere la presenza anche della rappresentante di Italia Viva Bellanova, di rientro da Bruxelles, assente nella riunione di oggi. Di che cosa si parlerà? Semplice: come dicevamo precedentemente, sembrerebbe si prenderà in considerazione l’ipotesi di far diventare Italia ‘zona rossa’ dal 24 Dicembre al 3 Gennaio nei giorni festivi e prefestivi.

