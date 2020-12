Sembrerebbe che queste siano davvero delle ore decisive per alcune modifiche al Dpcm Natale: cosa accadrà dal 24 Dicembre al 6 Gennaio?

È la domanda che, in questi ultimi giorni, tutti noi ci stiamo ponendo più spesso: cosa accadrà dal 24 Dicembre al 6 Gennaio? Seppure queste che verranno saranno delle feste davvero particolari ed anomale per via dell’emergenza Coronavirus, come potremo trascorrerle? Nel Dpcm Natale, annunciato ed illustrato il 3 Dicembre scorso dal premier Conte a Palazzo Chigi, sono contenute tutte le misure restrittive da adottare fino al 15 Gennaio prossimo. In queste ultime ore, però, sembrerebbe che il Governo stia studiando ulteriori misure da mettere in pratica soltanto per il periodo festivo. E, quindi, a partire dalla Vigilia di Natale. Fino al giorno dell’Epifania. In questi ultimi giorni, ad esempio, abbiamo tanto sentito parlare di ‘zona rossa’. Ebbene, ma è davvero così? In questi quindici giorni, quindi, tutta l’Italia sarà nuovamente in lockdown? Al momento, purtroppo, non abbiamo alcuna conferma. Fatto sta che, stando a quanto ci fa sapere ‘Il Corriere della Sera’, sembrerebbe che queste che verranno saranno delle ore decisive. Ecco perché.

Dpcm Natale, Italia zona rossa dal 24 Dicembre al 6 Gennaio: ore decisive

Cosa accadrà, quindi, dal 24 Dicembre al 6 Gennaio? È questo quello che tutti noi ci stiamo domandando. In questi ultimi giorni, come dicevamo precedentemente, sembrerebbe che il Governo stia seriamente prendendo in considerazione l’eventualità che, in questi quindi giorni, l’Italia possa diventare ‘zona rossa’. Stando alle opinioni di diversi virologi ed esperti, sembrerebbe che la terza ondata di Coronavirus sia praticamente in agguato. E, per scongiurarla ed, ovviamente, ritornare ad una situazione irreversibile, c’è la necessità di operare immediatamente. Da qui, quindi, ne consegue l’idea del Governo di ‘chiudere’ l’Italia in quei giorni che, diciamoci la verità, potrebbero essere seriamente a rischio. Pensate, addirittura, si dice anche che si stia valutando la possibilità di anticipare ancora di più il coprifuoco. Non si sa ancora se alle ore 18 o alle ore 20, ovviamente. Ma, molto probabilmente, potrebbe esserci un ulteriore inasprimento del ritorno a casa. Tuttavia, al momento, come anticipato poco fa, non abbiamo alcuna notizia certa. Stando a quanto ci fa sapere ‘Il Corriere della Sera’, però, sembrerebbe che queste ultime ore saranno davvero decisive. Sembrerebbe, infatti, che intorno le 12:00 di quest’oggi, Mercoledì 16 Dicembre, si terrà una nuova riunione. E, qualora fossero tutti d’accordo, il nuovo Dpcm potrebbe arrivare entro Venerdì 18 Dicembre.

