In alcune delle sue recentissime Instagram Stories, Elisa Isoardi ha raccontato ai suoi followers del brutto infortunio di sua mamma.

Nonostante purtroppo non sia più un volto fisso del piccolo schermo, Elisa Isoardi non perde mai occasione di potersi mostrare ai suoi sostenitori. Il suo profilo Instagram, infatti, oltre ad essere super seguito, è ricco di incredibili scatti fotografici, annunci e ‘racconti’ con cui l’ex colonna portante de La Prova del Cuoco adora intrattenere il suo pubblico social. Con i suoi adorati followers, la Isoardi condivide davvero di tutto. A partire, quindi, da succulenti piatti cucinati con le proprie manine. Fino a tutto ciò che le succede durante le sue giornate. Insomma, è come se Elisa avesse una seconda famiglia. Una famiglia virtuale, certo. Ma pur sempre una famiglia con la quale condividere ogni cosa accada. E lo ha fatto anche qualche ora fa. Non soltanto, ad inizio ad settimana, come raccontato anche in un nostro recentissimo articolo, la conduttrice televisiva ha fatto sapere dell’arrivo a Roma di sua mamma, ma, pochissime ore fa, ha raccontato ai suoi sostenitori del brutto infortunio proprio della signora Irma. Non sappiamo cosa sia esattamente successo, sia chiaro. Fatto sta che, stando alle parole della dottoressa, l’esito della visita sembrerebbe essere davvero ‘terribile’. Cerchiamo di capirne di più.

Elisa Isoardi, brutto infortunio per la mamma: diagnosi terribile

Era da tantissimo che Elisa Isoardi non vedeva sua mamma, lo sappiamo benissimo. Nel corso della sua recentissima intervista a Francesca Fialdini dopo ‘Ballando con le Stelle’, l’ex colonna portante de La Prova del Cuoco, visibilmente provata, aveva confessato di non vedere da diverso tempo sua madre. Perché, anche a causa dell’emergenza Coronavirus e delle sue conseguenze, la signora Irma aveva preferito stare insieme alla sua mamma che, purtroppo, non sta molto bene. Non sappiamo cosa sia esattamente successo nel corso di queste ultime settimane. Fatto sta che, proprio pochissimi giorni, la Isoardi ha potuto tirare un sospiro di sollievo. E, soprattutto, riabbracciare sua madre. Giunta a Roma, molto probabilmente, per le vacanze di Natale, mamma e figlia hanno potuto finalmente rivedersi. Chissà, però, cosa sarà successo. Perché, proprio pochissime ore fa, l’ex colonna portante de La Prova del Cuoco ha informato i suoi sostenitori del brutto infortunio di sua mamma. ‘Dopo la costola rotta del tango a Ballando, sono ritornata da Adriana perché mamma si è rotta la base del quinto’, ha detto Elisa Isoardi ai suoi sostenitori. Insomma, un incidente, senza alcun dubbio, non affatto da poco. Soprattutto, in prossimità della feste natalizie. Tuttavia, la conduttrice non ha affatto perso la forza e la determinazione che l’ha sempre contraddistinta. ‘Vuol dire questo: starò più vicino a mamma’.

Non sappiamo, ovviamente, cosa sia successo. E, soprattutto, come mamma Irma si sia procurata questo infortunio. Fatto sta che, al momento, ha il gesso. E che, tra quindici giorni, avrà la visita di controllo. In bocca al lupo, cara Irma.

Segui anche il nostro canale Instagram –> clicca qui