Ambra Angiolini e la carriera da cantante: spunta un retroscena incredibile, nessuno lo sapeva.

Ambra Angiolini è certamente un’amatissima attrice e conduttrice televisiva, seguita da un vasto pubblico. Ha esordito giovanissima, infatti appena quindicenne giunge in Bulli e Pupe, un programma estivo di prima serata di Canale 5, ed in seguito debutta nel programma Non è La Rai. Proprio nella trasmissione ha intrapreso anche la carriera di cantante, pubblicando successivamente quattro dischi per la RTI Music e coronando il tutto con la sua partecipazione al musical Emozioni nel 2001. Mentre la sua prima vera esperienza di attrice cinematografica arriva con Saturno Contro, diretta da Ferzan Ozpetek. Fin da subito viene apprezzata dalla critica e dai telespettatori per il suo immenso e profondo talento, tanto da ricevere numerosi premi. Negli anni sono stati molti i ruoli da lei interpretati; e proprio nelle ultime settimane la stiamo vedendo nella seguitissima serie Il silenzio dell’acqua, insieme allo straordinario attore Giorgio Pasotti. Come abbiamo già espresso, Ambra Angiolini ha alle spalle anche una straordinaria carriera da cantante, e proprio intorno a tale vocazione è spuntato un retroscena inedito, che nessuno sapeva.

Ambra Angiolini, spunta un retroscena inaspettato

Nelle ultime settimane è protagonista insieme a Giorgio Pasotti nella seguitissima serie televisiva Il silenzio dell’acqua. Ambra Angiolini e l’amatissimo attore, continuano a sorprendere il pubblico con le loro eccellenti ed emozionanti interpretazioni. A quanto pare, la fiction sta riscontrando un grande seguito, il tutto ovviamente dovuto ai due splendidi attori, ma anche a tutto il cast. I telespettatori si immergono completamente nella trama, che sembra essere davvero avvincente. Sappiamo, come abbiamo già riportato, che Ambra Angiolini ha iniziato la sua carriera anche come cantante, e possiamo dire che ha ottenuto un prestigioso successo. Proprio a tal proposito spunta un retroscena incredibile, a quanto pare, gli album pubblicati dall’amatissima attrice hanno avuto un immenso seguito non solo in Italia. Infatti, l’album T’appartengo con cui ha esordito, è stato in seguito tradotto in lingua spagnola e pubblicato anche in Spagna e in Sud America.

Un successo portentoso, e non potevamo certamente immaginare diversamente, dato che Ambra possiede un talento straordinario, e sicuramente poliedrico. E voi, eravate a conoscenza di questo retroscena inaspettato?

