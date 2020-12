Il celebre Ezio Greggio è un volto amatissimo dello spettacolo, ma c’è una ‘seconda carriera’ di cui non sapete: non lo avreste mai immaginato, tutti i dettagli.

Comico, conduttore, attore, ma anche showman e chi più ne ha più ne metta: Ezio Greggio è uno dei volti più amati e apprezzati del mondo dello spettacolo. Nato a Cossato, classe 1954, ha fatto il suo esordio nel panorama artistico come cabarettista. La sua carriera è vasta e ricca di grandi successi, i suoi tormentoni sono diventati iconici e la sua simpatia ha conquistato il pubblico. Lo testimonia il suo profilo Instagram, seguito da oltre cinquecentomila follower. C’è però un retroscena davvero incredibile che riguarda Ezio Greggio, una “seconda carriera” di cui non sapete e che vi lascerà senza parole. Siete pronti a scoprire tutti i dettagli?

Ezio Greggio, seconda carriera: non lo immaginereste

Ebbene, è vero, il talento di Ezio Greggio non si limita alla televisione e al cinema. Il celebre artista, che di recente ha toccato il cuore dei fan con il ricordo del doloroso lutto attraversato, avrebbe potuto avere una “seconda carriera”. Di che si tratta? Non molti sono a conoscenza del fatto che Ezio Greggio è iscritto all’Albo dei giornalisti ed è un “giornalista pubblicista”. La sua iscrizione, sembrerebbe, è ultratrentennale. Certo, come volto storico di Striscia la notizia non è difficile immaginare il brillante Ezio Greggio calato nei panni di giornalista. Eppure, siamo certi che il pubblico avrebbe perso un grande attore e comico se si fosse dedicato a questa carriera alternativa invece di quella nello spettacolo. Proprio qualche mese fa, infatti, è arrivato al cinema l’ultimo film di Ezio Greggio che racconta in modo “alternativo” e in versione commedia il difficile momento che stiamo vivendo a causa del Coronavirus.

E voi, eravate a conoscenza di questo incredibile retroscena?