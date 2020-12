Giulia Salemi ha sempre dimostrato di avere grande carattere fin dal suo ingresso nella casa del GF Vip e in queste ore tuona contro il concorrente: “Bada bene a ciò che dici!”.

L’ingresso di nuovi concorrenti nella casa del GF Vip non ha aiutato ad alleggerire la tensione che si respira ormai da alcune settimane. Nel corso dell’ultima puntata abbiamo avuto modo di assistere ad incredibili colpi di scena, come la scelta di Tommaso Zorzi di nominare la sua grande amica, Stefania Orlando. Non solo, tra litigi e scompigli vari, sembra non esserci pace per gli inquilini della casa più spiata d’Italia. In queste ore, a tuonare contro un concorrente del GF Vip è stata Giulia Salemi: “Bada bene a ciò che dici!”. Alcune parole utilizzate, infatti, hanno infastidito particolarmente l’influencer, vediamo nel dettaglio cosa è successo.

GF Vip, Giulia Salemi si infuria con il concorrente

L’episodio che ha fatto arrabbiare la bella influencer ha visto protagonista Filippo Nardi. Di lui si è molto parlato in queste ore in merito ad alcuni commenti rivolti in particolare alle donne all’interno della casa del GF Vip. Frasi che non sono piaciute al pubblico, come espresso chiaramente tramite i social. Una di queste “uscite poco felici” riguarda proprio Giulia Salemi. Lo showman ha, infatti, ha fatto un commento sul lato suo B, alludendo ad una posizione particolare, mentre erano impegnati in una conversazione in giardino. Giulia Salemi è apparsa molto infastidita dalle queste parole e ha tuonato contro Filippo Nardi. “Ma che c***o dici?” ha esclamato. “Bada bene a quello che dici, perché mi arrabbio!”. Il concorrente ha subito chiarito che non era inteso in modo volgare, ma l’influencer ha ribadito che non deve permettersi di dire certe cose. Il video è stato riportato sul profilo di Giuseppe Porro.

E voi, cosa ne pensate delle parole di Filippo Nardi?