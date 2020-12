Un’inaspettata sorpresa potrebbe fare presto il GF VIP ai suoi concorrenti, a Natale: sentite cosa ha spoilerato Selvaggia Roma in un’intervista!

Nella Casa del GF VIP, nell’edizione in corso, sono entrati ed usciti tantissimi concorrenti, forse più degli anni passati. Questa edizione è particolare perchè gli autori hanno deciso di prolungare la messa in onda: non è terminato a dicembre il reality bensì le luci della Casa saranno accese fino a febbraio o a marzo 2021! Tra i concorrenti di questa tanto chiacchierata edizione non può mancare il nome di Selvaggia Roma: la giovane romana, ex di Temptation Island, è uscita come meno votata dagli italiani al televoto una settimana fa. Sperava di rimanere più a lungo nella casa più spiata d’Italia: in un’intervista, Selvaggia ha rivelato un retroscena riguardo il programma…Ecco cosa succederà!

GF VIP, clamoroso spoiler di Selvaggia Roma: succederà a Natale

Selvaggia Roma in una lunga intervista all’Adnkronos ha rivelato una piccola anticipazione sul GF VIP. Nessuno immaginava potesse accadere ma l’ex concorrente del reality ha rivelato che a Natale il programma farà un ripescaggio! “Volevo che il pubblico conoscesse Selvaggia Roma per come è veramente, purtroppo ho avuto poco tempo per farmi conoscere ma spero nel ripescaggio che si terrà a Natale” sono le sue parole. Questo è un annuncio davvero incredibile: quali degli ex concorrenti entreranno a far parte di nuovo del gioco?

Selvaggia Roma spera ovviamente di rientrare nella Casa di Cinecittà, essendo stata davvero breve la sua esperienza. Nel breve percorso, l’ex di Francesco Chiofalo ha stretto molto con Patrizia De Blanck, Tommaso, Giulia e Maria Teresa Ruta. L’unico suo rammarico è quello di non aver potuto conoscere meglio Cristiano Malgioglio: “E’ un grande artista, ha portato un’allegria incredibile all’interno della Casa, lo avrei voluto conoscere meglio ma spero che ci saranno altre occasione, lo adoro potentemente!“.