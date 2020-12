Al GF Vip sta per esplodere un’altra bomba: la frase choc non passa inosservata ed ora un concorrente rischia seriamente la squalifica.

Se i nuovi ingressi al GF Vip dovevano scatenare ulteriori ed impreviste dinamiche, non si può certo dire che non stiano assolvendo al loro compito. I tre concorrenti entrati nella Casa venerdì scorso hanno, volutamente o no, dato il via a nuovi meccanismi tra coloro che sono nel gioco da quel lontano 14 settembre. Stiamo parlando di Sonia Lorenzini, Samantha De Grenet e Filippo Nardi. A differenza delle prime due che hanno già avuto battibecchi con Tommaso Zorzi e Stefania Orlando (pilastri di quest’edizione), Filippo Nardi sembra essersi integrato abbastanza velocemente nel gruppo. Proprio lui che vent’anni fa aveva scatenato un putiferio polemizzando col Grande Fratello per le sigarette, sembrava quest’anno più pacato e maturo tanto da essere quasi riuscito a riconquistarsi le simpatie del pubblico. Ebbene, proprio il caro Filippo in queste ore ha pronunciato una frase choc che potrebbe costargli molto cara. Vediamo cosa è accaduto.

GF Vip, la frase choc di Filippo Nardi potrebbe avere conseguenze molto serie

Se in queste ore su Twitter è in tendenza l’hashtag #fuorinardi il motivo c’è e il Grande Fratello dovrà sicuramente tenerne conto. Ieri sera, molti dei coinquilini della Casa erano riuniti nella stanza arancione e Maria Teresa Ruta si era addormentata. A quel punto Nardi ha fatto una battuta infelice: “Quanto mi pagate se tebaggo la Ruta?“, ha chiesto ai compagni riferendosi alla giornalista. L’indignazione dei telespettatori è dovuta al fatto che il “teabag” è una pratica sessuale orribile. “Si fa nei primi anni di collegio quando ti ubriachi”, ha spiegato il concorrente.

Quest’ultimo, tra l’altro, già nei giorni precedenti aveva usato parole poco carine nei confronti di Maria Teresa definendola psicotica e antipatica. Cosa deciderà il Grande Fratello?

