Vi siete mai chiesti se Giorgio Pasotti abbia una fidanzata? L’attore ha finalmente rotto il silenzio, la rivelazione in diretta televisiva.

Non ha assolutamente bisogno di presentazioni, Giorgio Pasotti. Classe 1973, il giovanissimo lombardo è, senza alcun dubbio, uno degli attori più amati ed apprezzati del panorama artistico nostrano. In onda con la seconda stagione de ‘Il Silenzio dell’Acqua’ fino a Mercoledì 16 Dicembre, il buon Pasotti è stato il protagonista indiscusso di numerosi film, fiction e pellicole cinematografiche. Insomma, una carriera ricca di incredibili successi. Ebbene, ma cosa sappiamo di lui? Ed, in particolare modo, cosa sappiamo esattamente della sua vita privata? Certo, sappiamo che, tantissimi anni fa, è stato fidanzato con una famosissima cantante italiana. E che ‘galeotto fu’ un videoclip musicale. Ma adesso, invece, cos’altro sappiamo? Dopo la fine della sua relazione con Nicoletta Romanoff, dalla quale è nata anche la sua primogenita Martina, il bel Pasotti ha una fidanzata? Beh, se almeno una volta nella vostra vita ve lo siete chiesti, questo è proprio l’articolo che fa al caso vostro. In una sua intervista a ‘Verissimo’, risalente al 2019, il buon Giorgio ha rotto finalmente il silenzio. Ecco tutta la verità sulla sua situazione sentimentale.

Giorgio Pasotti ha una fidanzata? La rivelazione a ‘Verissimo’

Oltre ad essere un eccellente attore, non ci nascondiamo dietro un dito, Giorgio Pasotti decanta di una bellezza e di un fascino davvero irresistibile. Non è un caso, infatti, se il giovane attore vanta l’apprezzamento di un vasto pubblico femminile. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: tra tutte le donne che impazziscono per lui, ci sarà una che, invece, ha conquistato il suo cuore? Dopo la fine della sua storia d’amore con la bellissima Nicoletta Romanoff, madre di sua figlia, il bel Pasotti ha ritrovato l’amore? O, per dirla meglio, il buon Giorgio ha una fidanzata? Sappiamo benissimo che l’attore è molto geloso della sua privacy. Non è un caso, infatti, se su di lui e sulla sua vita privata si sanno davvero pochissime cose. Anche sul suo canale social ufficiale, ad esempio, non siamo riusciti a carpire nulla. Eppure, in una sua recente intervista a Verissimo risalente al 2019, l’attore si è ‘sbilanciato’ un po’ di più. Non ha detto chissà che cosa, lo ammettiamo. Fatto sta che ha chiaramente svelato se è fidanzato oppure no. Siete curiosi di saperlo? Ebbene: è fidanzato! Si, avete letto proprio bene: Giorgio Pasotti ha una fidanzata. Ecco, ma chi è lei? Beh, lei si chiama Claudia Tosoni. E, vi assicuriamo, è davvero bellissima. Nata nel 1992, la giovanissima romana non soltanto è anche lei un’attrice, ma è anche un’apprezzatissima modella. Pensate, si è classificata al terzo posto al concorso di Miss Italia nel 2012. Quindi, immaginate la sua immensa bellezza.

