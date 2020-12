Brutto risveglio per Giulia De Lellis, l’influencer romana l’ha confessato sui social: ecco cos’è successo all’ex corteggiatrice

Giulia De Lellis è una delle influencer più seguite sui social. Su Instagram, ad esempio, la modella conta oltre quattro milioni e mezzo di seguaci. La De Lellis è divenuta famosa grazie al programma televisivo Uomini e Donne, dove ha partecipato in veste di corteggiatrice di Andrea Damante. La romana riuscì a conquistare il tronista e ad uscire con lui dal programma di Maria De Filippi. La loro storia d’amore ha fatto sognare migliaia di italiani. La favola, però, non è stata a lieto fine: dopo una serie di tira e molla, Giulia e Andrea hanno deciso di lasciarsi definitivamente, intraprendendo strade diverse.

Giulia De Lellis, brutto risveglio: cos’è successo

La De Lellis è solita raccontare la sua giornata tra le stories di Instagram. L’influencer romana racconta sia le buone che le cattive notizie. Questa mattina, ad esempio, l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne ha raccontato il suo risveglio traumatico. Giulia si è svegliata con il labbro superiore gonfio e tra le stories del popolare social network ha raccontato: “Non ho mangiato nulla di strano“. Nessuna reazione allergica, dunque, ma nel dubbio la romana ha optato per il cortisone.

In una delle stories successive, Giulia De Lellis è apparsa sicuramente meglio e, ironicamente, ha detto: “Questa mattina mi sono svegliata senza bocca, senza ansie preoccupazioni. Senza fare chiamate a dottori di tutt’Italia. Molto serena…“. L’influencer romana ha poi aggiunto: “Adesso per fortuna il peggio è passato. Grazie per i messaggi e per le vostre esperienze“. La giornata non è assolutamente iniziata con il piede giusto, ma l’ex corteggiatrice di Uomini e Donne troverà sicuramente il modo per rimediare.