Questa sera il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, farà la sua apparizione in tv: su che canale e a che ora, ecco tutte le informazioni.

Il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà presente questa sera in tv: dove e a che ora seguire il suo intervento. Sono giorni concitati e carichi di tensione per il Governo, che ha il compito di stabilire le misure restrittive che regoleranno il quotidiano dei cittadini nelle prossime settimane. Misure restrittive che sono entrate in vigore il 4 Dicembre con il nuovo Dpcm, ma che, a quanto pare, necessitano di una modifica o di un nuovo decreto vero e proprio. Si attendono dunque notizie e chiarimenti, che dovrebbero ormai essere prossimi. Oggi, il Senato ha raggiunto un accordo per quanto riguarda gli spostamenti tra Comuni a Natale. L’ultima parola, però, spetta adesso al Governo.

Giuseppe Conte in tv: il suo intervento questa sera, dove e a che ora

Un nuovo Dpcm o una modifica sostanziale di quello attuale, questo si evince dalle notizie che si sono susseguite nel corso delle ultime ore. Decisioni importanti, soprattutto in vista delle festività natalizie e la concreta possibilità che ne consegua un aumento dei contagi. Ipotesi, ancora nessuna conferma: coprifuoco anticipato, Italia unica zona di colore, spostamenti concessi solo ai Comuni con un tetto massimo di abitanti. I cittadini, intanto, attendono comunicazioni ufficiali che dovrebbero arrivare ormai a stretto giro. Come annunciato alcune ore fa tramite il suo profilo Instagram ufficiale, il Presidente del Consiglio, Giuseppe Conte, sarà questa sera in tv. L’appuntamento è alle ore 21.25 su Canale Nove. Il Premier sarà ospite del format Accordi e Disaccordi. Non ci resta che attendere la trasmissione ed ascoltare le parole del Premier.

Visualizza questo post su Instagram Un post condiviso da Giuseppe Conte (@giuseppeconte_ufficiale)

Continueremo a tenervi aggiornati sugli eventuali sviluppi, in attesa dell’intervento del Premier.