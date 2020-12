Pace fatta tra i due inquilini della casa del Grande Fratello Vip 5: “Ti amo”, ecco di chi stiamo parlando

La quinta edizione del Grande Fratello Vip è entrata nel vivo. Il reality show ha avuto un successo incredibile, tanto che la rete del Biscione ha deciso di allungare il programma. La finale, che in un primo momento sarebbe dovuta andare in onda a dicembre, andrà in onda ai primi di febbraio. I vipponi, dunque, dovranno restare un altro mese e mezzo nella casa più spiata d’Italia. La notizia ovviamente ha creato non pochi malumori. Elisabetta Gregoraci e Francesco Oppini hanno deciso di abbandonare il gioco per tornare dalla propria famiglia.

Grande Fratello Vip 5, pace fatta tra i due inquilini

La tensione si taglia con il coltello nella casa del Grande Fratello Vip. I nuovi ingressi hanno sicuramente rotto gli equilibri, creando nuove dinamiche. Le ‘vecchie’ amicizie traballano. Anche Tommaso Zorzi e Stefania Orlando, che sembravano inseparabili, hanno finito per litigare alla fine della scorsa puntata del reality show. L’influencer, infatti, ha nominato la conduttrice, provocando la sua rabbia. Tra di loro ci sono state quarantotto ore di gelo, poi la riappacificazione.

Proprio oggi, nel giardino del GF VIP, i due hanno chiarito. Zorzi ha spiegato all’amica di averla nominata per alcune battute fatte nei giorni precedenti, con le quali lasciava intendere che il loro rapporto potesse incrinarsi. Stefania ha allora risposto: “Tu hai pensato che io mi sia allontanata, quindi mi hai fatto una scenata di gelosia? Voglio che tu non pensi che ci sia qualcosa e qualcuno che ci possa allontanare, io ci sarò sempre per te. Tu sei sempre al primo posto. Tu mi devi dire tutto, se hai dei dubbi mi devi parlare, mi hai fatto stare così male. Io ti amo per quello che sei. Ti voglio davvero bene”.