Al Corriere della Sera, Maria De Filippi racconta lati nascosti di sé: sogni, paure e confessioni della conduttrice più amata della tv.

Maria De Filippi è un’icona della tv, ma proprio questo suo ruolo così importante a livello mediatico può renderla agli occhi della gente che la ama quasi inafferrabile. La sua umanità in video traspare tutta e spesso, ma capita di chiedersi come viva un personaggio tanto amato dal pubblico le emozioni, positive o negative, che attraversano la vita di tutti noi. Ed ecco che, con un’intervista realizzata dal Corriere della Sera, la celebre conduttrice si apre a 360° svelando lati di sé forse non sempre visibili ad occhio nudo. Al quotidiano, la De Filippi ha raccontato sogni, paure e speranze riguardo alla sua vita professionale e privata e ai suoi affetti più cari. Scopriamo cosa ha dichiarato Queen Mary.

Maria De Filippi, quali momenti professionali e privati vorrebbe rivivere: le confessioni della conduttrice

La conduttrice Mediaset ha svelato che tornando indietro rivivrebbe la sua partecipazione a Sanremo in modo molto diverso, sicuramente più rilassato: “Non ho mai avuto un panico così né alla maturità né alla laurea. Avevo la salivazione azzerata, continuavo a camminare con lo sguardo fisso e le labbra che si accartocciavano all’indentro. Ho scelto di non fare le scale non per la paura di cadere, ma per la certezza di cadere perché mi tremavano le gambe”. Maria ha dichiarato anche che vorrebbe rivivere il giorno del primo incontro con Gabriele, il ragazzo che lei e suo marito Maurizio Costanzo hanno adottato: “Lui aveva 10 anni, io ero tesa come una corda di violino, era come andare a un esame a cui non ti puoi preparare. Pensavo: e se gli faccio schifo?”. Riguardo alle sue paure, Queen Mary ha confessato di averne una molto forte: “Il mio incubo ricorrente è la malattia: ho il terrore della sofferenza per me e per le persone a cui tengo”. Infine, ha rivelato che al marito Maurizio Costanzo ruberebbe la voglia di mettersi sempre in gioco: “Io sono molto più cauta nelle mie cose, vado con la certezza di avere qualcosa sotto i piedi, lui invece non ha paura di buttarsi”.

Un’intervista a cuore aperto, che ci fa amare ancora di più la conduttrice Mediaset.

Segui anche la nostra pagina Instagram—–>>>clicca qui