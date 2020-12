Il bel Matteo Martari ha una fidanzata? Amatissimo e conosciutissimo, l’attore ha una compagna al suo fianco? Tutta la sua verità.

Attualmente in onda su Rai Due con ‘L’Alligatore’, Matteo Martari sta facendo letteralmente impazzire e sognare milioni di telespettatori italiani. Super affascinante ed intrigante, l’attore veneto sta incollando al piccolo schermo una grandissima fetta di pubblico nostrano. Tutte le donne sono innamorate e pazze di lui, c’è da ammetterlo. Ebbene, ma il bel Martari è fidanzato? Diteci la verità: chi di voi non ha mai pensato una cosa del genere? Lo abbiamo conosciuto ed apprezzata in ‘Dea Fortuna’, ‘I Bastardi di Pizzofalcone’ e ‘Bella da Morire’, ma una donna che fa battere il suo cuore, c’è? Beh, fino a questo momento, non avevamo assolutamente idea. Anche perché, lo ammettiamo, il bel Matteo è davvero ‘misterioso’. Nel senso che è molto riservato e geloso della sua privacy. E le informazioni che abbiamo su di lui sono davvero minime. Eppure, in una sua recentissima intervista, l’attore veneto si è completamente messo a ‘nudo’. Ed ha finalmente fatto chiarezza sulla sua situazione sentimentale. Ha una fidanzata, quindi, Matteo Martari? Scopriamolo insieme.

Matteo Martari ha una fidanzata? Spunta fuori la verità

In una sua recentissima intervista a ‘Io Donna’, Matteo Martari si è completamente messa a nudo. Come dicevamo precedentemente, seppure sia un famosissimo ed apprezzatissimo attore, le informazioni che abbiamo su di lui sono davvero pochissime. Pensate, anche sul suo canale social ufficiale, siamo riusciti a rintracciare pochissime cose sul suo conto. È proprio per questo motivo che, in questa sua recente intervista, il bel Matteo ha svelato qualche cosa che, molto probabilmente, nessuno sapeva. In primis, ha parlato della sua carriera da modello. E di come questa sia stata messa in ‘secondo piano’ per far emergere la sua passione per la recitazione. In secondo luogo, poi, si è lasciato andare ad un’inaspettata rivelazione sulla sua situazione sentimentale. Matteo Martari ha una fidanzata? Siete proprio curiosi di saperlo? Ebbene: a quanto pare, no! ‘Vuole sapere se sono fidanzato? Non lo sono, già da un po’. Sto abbastanza bene con me stesso’, ha detto il bel Martari.

Insomma, carissime donne, tirate un sospiro di sollievo: Matteo Martari aspetta ancora la donna giusta. Sarà tra di voi?