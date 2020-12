Maurizio Costanzo in una lunga intervista ai microfoni del FQ2, ha parlato della sua vita, di sé e di un grandissimo ritorno in onda…Sentite cosa ha rivelato!

Maurizio Costanzo, in Italia, non ha affatto bisogno di presentazioni. Il noto conduttore televisivo, volto noto di importanti show, ha rilasciato una lunga intervista al Fatto Quotidiano Magazine. Maurizio ha raccontato tanti dettagli di sé, tanti retroscena e ricordi del passato: era davvero piccolo quando capì di voler fare questo mestiere. Usava un portasapone girato come microfono per declamare la commedia di Goldoni. Costanzo ha poi parlato dei suoi matrimoni, di Maria De Filippi, dei suoi prossimi lavori: sentite cosa ha detto sul Premier Conte!

Maurizio Costanzo, clamoroso annuncio: “Tornerà in onda”, il conduttore ha deciso così

Maurizio Costanzo ha rilasciato una lunga intervista a FQ Magazine : il noto conduttore televisivo ha parlato a 360 gradi della sua vita rivelando retroscena su quando era piccolo, già amante del mestiere. Leggeva Montanelli da piccolo, a soli 14 anni, e la svolta per lui arrivò quando lui lo telefonò a casa e si incontrarono. Che padre è Maurizio Costanzo? “Io penso di essere stato un padre attento, con i miei figli ci vediamo tutti i giovedì a pranzo insieme. Il lavoro non ha cannibalizzato la mia vita, credo di essere riuscito a trovare un equilibrio ed è una grande fortuna”. Il conduttore si è emozionato molto quando ha visto in onda L’Amica Geniale, la serie tv con la regia di suo figlio Saverio. E’ stato un grande regalo per Costanzo.

Maurizio ha poi parlato della sua dolce metà, Maria de Filippi. “Sono arrivato al quarto matrimonio per trovare la donna giusta. È molta precisa e scrupolosa sul lavoro, molto più di me. Io mi affido di più al caso, alla fortuna. Maria è una professionista straordinaria” sono le sue parole. Stiamo vivendo un periodo molto difficile, il 2020 è stato l’anno in cui è scoppiata la pandemia Coronavirus. Maurizio Costanzo ha parlato del Governo Conte: “Io non me la sento di dare troppe colpe a Conte. È una fase veramente complicata. Ho cominciato la carriera intervistando Andreotti a Bontà a loro, capisce che non possiamo fare paragoni”.

Il noto conduttore ha inoltre dato un annuncio clamoroso: in qualche modo Buona Domenica tornerà in onda! Farà due puntate, ha rivelato a FQ2, a marzo del Maurizio Costanzo Show dedicate al programma cult, con tutti i protagonisti!