Qualche ora fa, Rosa Perrotta ha condiviso sui social un messaggio ‘enigmatico’: è un chiaro riferimento a Pietro? Tutti i dettagli.

Cosa sta accadendo tra Rosa Perrotta e Pietro Tartaglione? È questa la domanda che, in questi ultimi giorni, milioni di followers si stanno facendo. I due, da diverso tempo, non appaiono più sui social. Un gesto che, diciamoci la verità, davvero a tantissimi sta facendo letteralmente preoccupare e tremare. Perché, lo sappiamo benissimo, la coppia è sempre stata molto attiva sui rispettivi canali social. Sin da quando sono usciti dallo studio di Uomini e Donne, i due giovanissimi ragazzi non hanno mai perso occasione di potersi mostrare felici ed innamorati ai loro sostenitori. Lo hanno fatto fino a qualche settimana, sia chiaro. Poi, non sappiamo cosa sia esattamente successo. Fatto sta che, da qualche giorno, i due non appaiono più insieme. Certo, qualche giorno fa, la bella Perrotta è intervenuta sul suo canale social ufficiale ed ha chiaramente ammesso di non stare vivendo un periodo molto facile. Qualche ora fa, però, l’influencer ha condiviso un messaggio abbastanza ‘enigmatico’. Confermata la crisi con Pietro? Diamoci uno sguardo insieme.

Rosa Perrotta, messaggio ‘enigmatico’: la crisi con Pietro è confermata?

Trascorsi alcuni giorni insieme alla sua famiglia, Rosa Perrotta è tornata a Milano. E, a quanto pare, è ritornata completamente da sola. Non sappiamo, come dicevamo precedentemente, cosa stia realmente accadendo tra lei e Pietro. Fatto sta che, a quanto apre, l’ex tronista di Uomini e Donne è ritornata a Milano, dove tra l’altro da poco si è trasferita, completamente da sola. E così, giunta la sera, ha deciso di guardarsi un bel film. E, appena finito, di condividerlo con i suoi sostenitori. È proprio in quest’occasione che, come dicevamo precedentemente, la Perrotta si è lasciata andare ad un messaggio ‘enigmatico’. Confermata la crisi con Pietro? Non lo sappiamo, ovviamente. Fino a questo momento, nessuno dei due è intervenuto in merito. Certo, Rosa, qualche tempo fa, aveva anche ammesso di non aver attraverso un periodi di coppia felice a causa di un suo momento ‘no’. Eppure, sembrava che la situazione si fosse ristabilita. Adesso, non sappiamo cosa sia realmente accaduto. Ma i due sembrerebbero essere distanti.

Un vero e proprio messaggio ‘enigmatico’, da come si può chiaramente comprendere. Ma descrive la sua situazione sentimentale attuale? Forse, ma non ne abbiamo la conferma.

