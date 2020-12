Domenica sera andrà in onda la finale di The Voice Seniore, talent show condotto da Antonella Clerici: chi sarà il super ospite?

The Voice è un talent show nato nei Paesi Bassi, ideato da John de Mol, già autore del format del Grande Fratello. La trasmissione è stata esportata nella primavera del 2011 negli Stati Uniti, dove è divenuto uno dei programmi di punta della NBC, e nei mesi successivi è stato venduto in oltre 35 paesi nel mondo, tra cui anche l’Italia. Nel nostro paese, il talent show va in onda dal 2013 su Rai 2 ed è giunto alla sesta edizione. Di recente, la Rai ha deciso di mandare in onda per la prima volta The Voice Senior, versione dedicata agli artisti ‘over’. Il programma è condotto da Antonella Clerici e va in onda su Rai Uno.

The Voice Senior, la finale: chi sarà il super ospite?

La prima edizione di The Voice Senior ha avuto un successo clamoroso. La Rai ha vinto la scommessa, sia per format che per cast. Venerdì andrà in onda la semifinale, mentre domenica, in prima serata, ci sarà l’attesissima finale del talent show. Chi trionferà nella prima edizione del format dedicato agli ‘over’? Venerdì sera ci saranno i Knock Out, o meglio la semifinale. In gara c’è anche Giulio Todrani, padre della celebre cantante Giorgia.

Domenica invece, in prima serata, andrà in onda la finale di The Voice Senior. Il sito Tv Blog ha anticipato chi sarà il super ospite della serata. Si tratta di Gianna Nannini, celebre cantante amatissima dal pubblico italiano. Gianna è da poco uscita con un nuovo video relativo al suo nuovo singolo “L’aria sta finendo”, tratto dal suo ultimo album di inediti “La differenza“. La Nannini si esibirà sul palco del talent show di Rai Uno.