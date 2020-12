Bettie Jo è una delle protagoniste di “Vite al limite”: la donna a 20 anni pesava 315 chilogrammi, come sta oggi?

Vite al limite è un reality show statunitense trasmesso anche in Italia su Real Time. Il programma segue per un anno la vita di persone patologicamente obese che, partendo da un peso iniziale sopra i 250 kg, tentano di ridurre il proprio peso attraverso l’assistenza di un bypass gastrico eseguito dal chirurgo iraniano Younan Nowzaradan. La serie ha avuto un successo clamoroso, tanto che è stato fatto anche uno spin-off, “Vite al limite: e poi…”. Una delle protagoniste del reality show è stata Bettie Jo Elmore. La donna, all’età di 20 anni, pesava ben 315 chili.

Vite al limite, come sta oggi Bettie Jo?

Betty Jo è una delle protagoniste di Vite al limite. La ragazza, all’età di vent’anni, pesava ben 315 chilogrammi. L’obesità era aggravata anche da una situazione familiare di certo non rosea. La donna sfogava la sua frustrazione nel cibo. Il metodo usato dalla donna per dimenticare, però, l’ha costretta a soli vent’anni in un letto incapace di muoversi.L’obesità, inoltre, aveva formato un lipoma sulla spina dorsale della donna, che avrebbe potuto paralizzarla per sempre. Bettie si rivolge al chirurgo Nowzardan perchè ormai l’unica alternativa che le era rimasta era quella di morire. A poche settimane dal ricovero in clinica, però, la giovane statunitense scopre di essere incinta. La gravidanza complica i piani. Bettie decide di lasciare la clinica con la speranza di perdere peso una volta terminata la gravidanza.

Dopo la nascita nel 2016 di Preston, primo figlio di Bettie Jo, la donna si è rivolta nuovamente al chirurgo di Vite al limite. Grazie a lui, la statunitense ha perso un terzo dei suoi chili e ad asportare il lipoma presente sulla spina dorsale. La sua vita sentimentale, inoltre, procede a gonfie vele e il figlio presto compirà cinque anni.