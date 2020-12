Attualmente è uno dei conduttori più amati ed apprezzati, ma sapete che lavoro faceva Amadeus prima del successo? Non l’avreste mai detto.

Diciamoci la verità: Amadeus non ha assolutamente bisogno di presentazioni. Colonna portante di numerosi programmi televisivi di successo, il buon Amedeo, questo è il suo vero nome, decanta senza alcun dubbio di un clamore davvero assoluto. Attualmente in onda con ‘I Soliti Ignoti’ ed ‘AmaSanremo’, il direttore artistico e il conduttore dell’ultimo Festival che, sin da subito, si è dimostrato un vero e proprio successo, è uno dei conduttori più amati ed apprezzati di questi ultimi anni. E, d’altra parte, ammirando la sua simpatia ed ironia, non fatichiamo affatto a capirne il motivo. Perché, ammettiamolo, è proprio questa la carte vincendo del buon Sebastiani: la simpatia. Ecco, ma la domanda sorge spontanea: che lavoro faceva prima del successo? Sappiamo benissimo che, oltre a condurre in televisione, Amedeus è stato anche al timone di diversi programmi radiofonici. Ecco, ma ancora prima del suo debutto nel mondo dello spettacolo, qual è la sua professione?

Amadeus, conoscete il suo lavoro prima del successo?

In attesa di poter scoprire chi saranno i ‘vincitori’ di ‘AmaSanremo’, siete curiosi di conoscere il lavoro di Amadeus prima del suo incredibile successo? Sappiamo benissimo che, da quando ha iniziato la sua incredibile carriera, il clamore riscontrato dal buon Amedeo è stato davvero clamoroso. Ebbene, ma cosa faceva prima di approdare nel mondo dello spettacolo? In un nostro recentissimo articolo, ad esempio, vi abbiamo parlato del suo titolo di studio. Siete curiosi, invece, adesso di conoscere il suo ‘primo’ lavoro? Bene, vi accontentiamo immediatamente. Ovviamente, vi sveleremo ogni cosa nel minimo dettaglio. Anche se, vi anticipiamo, il lavoro prima del suo successo ha sempre a che fare con il pubblico. Bando alle ciance, ecco di che cosa parliamo. Stando a quanto si apprende dal web, sembrerebbe che Amadeus abbia iniziato ad inserirsi nel mondo del lavoro dapprima nei bar ed, in seguito, nelle discoteche come deejay.

Ebbene si, è proprio così che Amadeus ha iniziato a muoversi nel mondo del lavoro. Lo sapevate?

