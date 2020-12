L’amatissimo tronista di Uomini e Donne qui aveva solo due anni, lo riconoscete? Il suo sguardo è inconfondibile!

Sono tanti i personaggi noti che, attraverso i propri profili social, condividono con i fan scatti del passato. Dai ricordi degli inizi della carriera alle foto tra i banchi di scuola, ma tra i ricordi più gettonati ci sono gli scatti da bambini. Un modo tenerissimo per mostrare una versione di sé decisamente inedita per il proprio pubblico. Proprio come ha fatto chi ha postato questo scatto in cui era solo un bambino al suo secondo compleanno. Di chi si tratta? Di un amatissimo ex tronista di Uomini e Donne! Guardatelo bene, lo riconoscete? Vi sveliamo noi chi è. Piccolo spoiler: prima di sedersi sul trono è stato corteggiatore a Uomini e Donne e tentatore a Temptation Island!

L’amatissimo tronista di Uomini e Donne qui aveva solo due anni: avete capito di chi si tratta?

In questo scatto questo dolcissimo bambino aveva solo due anni. Oggi è un personaggio molto noto sui social grazie alla sua partecipazione a Uomini e Donne ed a Temptation Island. Di chi stiamo parlando? Di Giulio Raselli, uno dei tronisti più amati della trasmissione di Maria De Filippi. Carattere forte e deciso, Giulio è uscito dal programma con Giulia D’Urso, con la quale ha avuto una storia d’amore molto intensa anche a telecamere spente. Una storia che, però, non ha avuto lieto fine: qualche mese fa, l’annuncio della rottura, a causa di incompatibilità caratteriale. Prima dell’esperienza sul trono, Giulio era stato corteggiatore di Giulia Cavaglià, che a lui aveva preferito il ‘rivale’ Manuel Galiano. E, sempre prima di diventare tronista, Giulio è stato uno dei tentatori di Temptation Island: durante l’esperienza nel docu-reality, ha legato particolarmente alla concorrente Sabrina Martinengo.

E voi, ricordate il percorso nello studio di Uomini e Donne di Giulio Raselli e la sua scelta Giulia D’Urso? Vi piacevano insieme?