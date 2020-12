In questo scatto aveva solo 3 anni, la riconoscete? E’ una famosa attrice

In questa foto aveva solo 3 anni, oggi è una famosa attrice: l’avete riconosciuta? E’ un volto noto della nota soap opera!

Correva l’anno 1985, e la famosa attrice di cui vi parliamo aveva solo 3 anni quando è stata scattata questa foto. Era il mese di agosto e la sua bellezza è davvero disarmante. L’avete riconosciuta? Rullo di tamburi…E’ Ilenia Lazzarin, l’incantevole attrice italiana, volto noto della soap opera Un Posto Al Sole. La donna è nata nel 1982 a Busto Arsizio, un piccolo comune della provincia di Varese. Ha deciso di mostrare a tutti questa incantevole foto, tramite il suo profilo Instagram: è lei da piccina ed ha accompagnato il post con un lungo testo, intitolato ‘Ai figli ci sono cose da dire’ di Cinzia Pennati. Quello sguardo furbetto ha fatto innamorare tutti: Ilenia oggi è una bellissima donna e da piccolina non poteva che essere incantevole! Tantissimi like e commenti hanno invaso il post: gli utenti IG, follower della Lazzarin, hanno lasciato cuori e complimenti per l’attrice.

Ilenia Lazzarin poche settimane fa ha deciso di mostrare a tutti uno scatto di sé quando era piccina. Nell’anno 1985 aveva solo tre anni e nel mese di agosto fu scattata questa foto. Tantissimi fan della famosissima attrice, volto noto di Un Posto al Sole, soap opera dove interpreta Viola, hanno commentato sottolineando l’enorme somiglianza con il figlio. Il 29 dicembre 2018 Ilenia Lazzarin ha dato vita al suo primogenito Raoul, nato dall’amore con il marito Roberto Palmieri. Il piccolo Raoul somiglia molto alla mamma e tutti hanno notato questo dettaglio. Ilenia è una magnifica attrice e una mamma perfetta: i video e le fotografie che pubblica sui suoi canali social sono davvero dolcissimi.