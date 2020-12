Barbara D’Urso, clamorosa gaffe: arriva la smentita in diretta

Clamorosa gaffe di Barbara D’Urso durante la puntata di Pomeriggio 5: arriva la secca smentita in diretta della controparte

Barbara D’Urso è una delle conduttrici più amate della televisione italiana. La donna conduce ben tre programmi di successo: Pomeriggio Cinque, Live – Non è la D’Urso e Domenica Live. La conduttrice è un volto di punta della rete del Biscione e, tra le altre cose, detiene anche il record del maggior numero di programmi condotti contemporaneamente. Da qualche anno, inoltre, è tornata al timone del Grande Fratello, riportando in auge il reality show. Anche le più grandi, però, sbagliano e proprio oggi la D’Urso si è resa protagonista di una clamorosa gaffe.

Barbara D’Urso, clamorosa gaffe: arriva la smentita

Oggi è andata in onda la classica puntata di Pomeriggio 5, programma condotto da Barbara D’Urso sui canali Mediaset. La conduttrice ha dato ampio spazio alla notizia del sangue di San Gennaro. Il santo patrono di Napoli ieri non ha ripetuto il miracolo, mandando nello sconforto i fedeli. La D’Urso, già da ieri, è in collegamento dal capoluogo campano, dove cerca di raccogliere sensazioni a caldo dai fedeli. La conduttrice, nella puntata odierna di Pomeriggio 5, ha annunciato anche la presenza in studio di una medium certificata addirittura dall’Università di Pavia. La D’Urso, però, è incappata in una clamorosa gaffe. La medium tanto acclamata, infatti, non è stata mai certificata dall’università e addirittura è arrivata la secca smentita in diretta.

La prestigiosa Università di Pavia, attraverso i suoi account social, ha smentito la notizia di Barbara D’Urso, scrivendo: “Ovviamente (ma c’è bisogno di dirlo?) l’Università di Pavia non certifica medium“. Una brutta figura per la D’Urso, che nelle prossime puntate dovrà assolutamente rimediare.