Chi è Beatrice Venezi: età, carriera e curiosità sulla direttrice d’orchestra, in giuria nella finale di Sanremo Giovani 2020.

Questa sera, 17 dicembre 2020, su Rai 1 è in onda la finale di AmaSanremo. Nel corso della serata, scopriremo chi saranno i sei finalisti di Sanremo Giovani, che potranno quindi esibirsi e sfidarsi sul prestigioso palco dell’Ariston nella prossima edizione del Festival, la 71 esima. Nella giuria della serata ci sarebbe dovuto essere anche Morgan, che è stato però escluso a sorpresa a poche ore dalla diretta. Saranno solo tre, quindi, i giurati: Piero Pelù, Luca Barbarossa e Beatrice Venezi. Scopriamo qualcosa in più su quest’ultima.

Grande serata di musica su Rai Uno, questa sera 17 dicembre 2020. Nella finale di AmaSanremo 2020 scopriremo chi saranno gli artisti che si esibiranno sul palco dell’Ariston il prossimo marzo, sia nella categoria giovani che Big. Per quanto riguarda i giovani, la gara proseguirà questa sera e, nella giuria, ci sarà anche lei, Beatrice Venezi. Nata a Lucca, il 5 marzo del 1990, la sua passione per la musica inizia molto presto: inizia a suonare quando aveva solo 7 anni, diplomandosi in pianoforte sotto la guida di Norberto Capelli e in direzione d’orchestra al Conservatorio Giuseppe Verdi di Milano. Oggi la Venezi è infatti una nota direttrice d’orchestra italiana, molto famosa in tutto il mondo. Nel corso della sua seppur breve carriera, si è esibita in teatri prestigiosi in Spagna, Canada, Argentina, Giappone, Libano e Stati Stati. Nel 2018, la nota rivista Forbes la inserisce nei 100 leader del futuro under 30. Dotata di grandissimo talento, ma anche di un’innegabile bellezza, Beatrice è una star anche sui social, dove il suo profilo ufficiale di Instagram conta ben 47,9 mila followers. Ecco uno scatto postato proprio dalla Venezi su Instagram, mentre mostra ai fan il suo ultimo libro, “Le sorelle di Mozart”, uscito lo scorso novembre:

Ma la direttrice d’orchestra ha condiviso anche molti scatti riguardanti le serate di questa magica avventura di AmaSanremo, che, come abbiamo detto, si concluderà questa sera. Ecco una delle foto postate su Instagram dalla Venezi in occasione di una puntata dello show di Rai Uno:

