Sanremo Giovani, chi è Davide Shorty: ricordate dove l’abbiamo già visto?

Davide Shorty è in finale di Sanremo Giovani, ma voi ricordate dove l’abbiamo già visto? Ha partecipato ad un famosissimo talent show!

Sanremo Giovani sta regalando tantissime emozioni con proposte davvero incredibili. Si sono presentati ben 926 giovani ma solo dieci sono passati alle audizioni ed alle semifinali. Tra i dieci talenti che hanno il desiderio di esibirsi sul palco dell’Ariston durante il Festival di Sanremo 2021 c’è Davide Shorty. Davide Sciortino è il suo vero nome, è nato a Palermo e con la sua voce scalda tutti: il suo è uno stile neo soul, ha un’incredibile tecnica vocale ed anche il suo stile non è passato inosservato. Davide si è presentato ad Ama Sanremo con il brano Regina: è piaciuto a tutti, ‘Hai una sicurezza vocale impressionante‘ ha commentato Piero Pelù. Ma ricordate che l’abbiamo visto in un altro programma televisivo? Proprio così…Vi sveliamo subito dove!

Davide Shorty, o meglio Davide Sciortino, è nato a Palermo il 27 giugno 1989. Si è presentato ad Ama Sanremo con il brano Regina ed ora si ritrova in finale, in attesa di scoprire questa sera di 17 dicembre se salirà sul palco dell’Ariston nella prossima edizione del Festival di Sanremo, nel 2021. Davide è un volto conosciuto al pubblico televisivo perchè ha partecipato alla nona edizione di X Factor, precisamente nel 2015! Shorty si presentò al talent show di Sky con Iron Sky e la sua esibizione terminò tra gli applausi ed i brividi di tutti, giudici compresi. Skin in particolare si innamorò della sua magnifica tonalità di voce. Tra voce, rap e ritmo entrò a far parte del programma, aggiudicandosi un posto nella squadra Over di Elio, allora giudice del programma. Davide ha concluso il suo percorso ad X Factor nella finale, si classificò terzo.

Ma cosa sappiamo di lui? Vive a Londra ormai da tantissimi anni ed è proprio lì che si è formato. Nel 2012 fondò la brand, Retrospective for Love con il chitarrista Alessandro La Barbera, il producer Gaba ed il bassista Agostino Collura. Si ritrovarono insieme a Londra e formarono una vera e propria brand che suonò in luoghi di prestigio del Regno Unito. Davide oggi sui social va davvero forte: il suo profilo conta 56,9 mila follower. Pubblica molti lavori, scatti di sé e poco della sua vita privata.