Una rivelazione che ha dell’incredibile, davvero inaspettata, fatta direttamente da Enzo Iacchetti e che riguarda proprio il suo partner, Ezio Greggio: stenterete a crederci.

Enzo Iacchetti è un volto storico della televisione italiana che ha conquistato il favore e l’affetto del pubblico con la sua simpatia ed ironia. Originario di Castellone, classe 1952, abbiamo avuto di ammirarlo, nel corso della sua incredibile carriera, anche nel ruolo di attore e perfino di cantante. Il suo esordio è avvenuto in radio e lo ha condotto fino a Striscia la notizia, amatissimo format di Canale 5. Proprio di Striscia si è molto parlato negli ultimi giorni, in merito all’incidente che ha coinvolto l’inviato Valerio Staffelli. Nel programma, il duo formato con Ezio Greggio è sempre stato uno dei più amati dal pubblico per la grande sintonia che hanno sempre dimostrato. Eppure, c’è una rivelazione davvero inaspettata fatta da Enzo Iacchetti che riguarda proprio Ezio Greggio a cui stenterete a credere. Ecco tutti i dettagli.

Enzo Iacchetti, rivelazione su Ezio Greggio

Una confessione davvero inaspettata, a cui i fan affezionati stenteranno a credere. A raccontarlo è stato proprio Enzo Iacchetti, qualche anno fa, nel corso di un’intervista a Il Fatto Quotidiano. Come riporta anche Il Mattino, il celebre conduttore avrebbe rivelato che, all’inizio del loro sodalizio, Ezio Greggio: “Mi chiamava Iannuzzi e per senso animalesco del palco, forse, mirava inconsciamente ad annientarmi”. Enzo Iacchetti ha poi aggiunto che, insieme, sono riusciti a trovare un equilibrio, un accordo e “nonostante le tante diversità caratteriali, abbiamo imparato a rispettarci”. Del resto, a guardarli oggi, quella tra i due volti iconici della tv, appare davvero una splendida amicizia

E voi, avreste mai immaginato questo sorprendente retroscena sul rapporto del celebre duo di conduttori, agli inizi della loro collaborazione?

