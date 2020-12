Per anni è stata il volto della perfida Carol nella soap di Canale 5 Centovetrine: ecco la bravissima Marianna De Micheli oggi.

Tra i personaggi della soap Mediaset Centovetrine rimasti nel cuore dei telespettatori c’è sicuramente lei, Carol Grimani, l’imprenditrice spietata e senza scrupoli la cui immagine avrà però un riscatto nel corso della storia. Come molti sapranno, a calarsi nei panni di Carol per diversi anni è stata l’attrice Marianna De Micheli e ora che Centovetrine non va più in onda da tempo, molti saranno curiosi di sapere che fine ha fatto colei che ha dato vita a quel personaggio tanto amato e allo stesso tempo tanto odiato. Ecco cosa sappiamo di lei oggi e cosa ha fatto dopo aver smesso di lavorare in tv.

Marianna De Micheli, la sua nuova vita dopo Centovetrine

Dopo la brusca interruzione della soap che l’ha fatta conoscere al grande pubblico, l’attrice oggi 46enne è scomparsa dalla tv e ha cominciato a viaggiare in barca a vela da Lerici a Trieste insieme al suo gatto, come ha raccontato a Nuovo Tv. Proprio durante questo lungo viaggio durato due anni e grazie alla presentazione di un libro, ha conosciuto il giornalista e illustratore che poi è diventato il suo compagno. In barca ha anche scritto un libro, ‘Centoboline’, in cui racconta sé stessa e il periodo trascorso sul set della soap. In un’altra intervista a Tv Blog l’attrice ha raccontato che la passione per il mare e la vela nacque in lei nel 2004 in Thailandia, proprio quando ci fu la tragedia dello tsunami: l’aver conosciuto tanti velisti sull’isoletta dove era rimasta bloccata la invogliò a frequentare corsi di vela e comprare una barca una volta rientrata in Italia.

Sempre a Tv Blog, ha rivelato di aver saputo, come i suoi colleghi, dell’imminente chiusura di Centovetrine da Facebook. Oggi Marianna continua a fare l’attrice a teatro.

