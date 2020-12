Flavio Montrucchio, incredibile annuncio a sorpresa: è stato appena appena svelato.

L’amatissimo Flavio Montrucchio non smette davvero di sorprendere, dopo l’annuncio con tanto di novità, dell’inizio di JuniorBakeOff, affiancato dalla moglie Alessia Mancini, sembra stia per tornare ancora una volta. Sì, proprio così, infatti, da pochissimo, il conduttore farà parte di un nuovo programma. L’annuncio è stato svelato dal profilo instagram del canale Realtime. Flavio è sicuramente uno dei presentatori ed attori, più apprezzati, non solo per il suo profondo talento ma anche per la sua immensa bellezza. Una notizia che ha destato grande attenzione: siete curiosi di sapere di cosa si tratta? Bene, lo sveliamo subito!

Flavio Montrucchio, annuncio a sorpresa: nuovo programma in arrivo

Amatissimo e apprezzatissimo, Flavio Montrucchio, nelle ultime settimane è al timone insieme alla moglie Alessia Mancini, del seguitissimo programma JuniorBakeoff, che sta riscontrando un enorme successo. La coppia rappresenta una delle più belle e solide del panorama televisivo, entrambi bellissimi e talentuosi. Da pochissimo, sul canale instagram Realtime, è stata svelata un’altra incredibile novità, che vede protagonista proprio lui, il nostro amatissimo Flavio. A quanto pare, il conduttore è pronto a tornare con il programma Primo Appuntamento, con nuovi sbalorditivi e romantici episodi, a partire da lunedì 5 gennaio alle 21:20 su RealTime. La notizia ha subito destato grande trepidazione, dato che sono tantissimi i follower e fan che seguono la romantica trasmissione che porta alla conoscenza ragazzi e ragazze, che non si sono mai visti, in un ristorante.

A presentare proprio lui, Flavio Montrucchio, che riesce sempre a mettere un po’ della sua spontanea personalità nel rivelare i dettagli. Il post pubblicato in poco tempo ha raggiunto tantissimi like, e molti sono stati i messaggi dei follower, che sicuramente non vedono l’ora di vedere i nuovi episodi di Primo Appuntamento. E voi, siete contenti dell’inizio di questa nuova avventura?